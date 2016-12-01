У Джоли и Питта хотят отобрать приемных детей

02.12.2016 (16:49)

На их приемных детей нашлись родители

Пока Анджелина Джоли и Брэд Питт занимаются бракоразводными нюансами, на их приемных детей нашлись родители

Как стало известно, биологические родители детей звездной пары решили, что пора возвращать своих отпрысков обратно в семью, и, как отмечают адвокаты, семейная пара может проиграть этот судебный процесс. Биологические родители теперь решили претендовать на роль единоличных опекунов. Речь идет о двух детях звездной пары. Настоящая мать Пака, которому сейчас тринадцать, и который был усыновлен Джоли во Вьетнаме 10 лет назад, сидит в тюрьме, однако таблоиды узнали, что скоро она освобождается и хочет восстановить права на сына. Также объявились и родители старшего приемного сына Джоли, 15-летнего Мэддокса. Семейная пара из Камбоджи заявила, что готова бороться за ребенка.

Судя по всему, Джоли была не готова к этой ситуации, поскольку при усыновлении ей сказали, что родители Мэддокса умерли. Человек, занимавшийся усыновлением, оказался крупным мошенником, «продавшим» ребенка актрисе. По словам источника, близкого к паре, Джоли и Питт сейчас переживают настоящий шок, и даже развод играет теперь второстепенную роль.

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