Россия и Франция могут выступить против Германии и Украины

03.12.2016 (22:29)

Украину ждет неутешительный сценарий развития будущих событий

Украину ждет неутешительный сценарий развития будущих событий, если Европейский союз не продлит санкции против России в 2017 году.

Так как Европа Украине ничего не гарантирует, то руководству страны необходимо в срочном порядке наладить конструктивный диалог с новоизбранным американским президентом, заявил Тарас Чорновил в интервью украинским СМИ.

Новоизбранный президент Франции с прокремлевской политикой может разрушить единство Евросоюза в вопросе санкций против России. Украине нужно надеяться, что к этому моменту между Трампом и Путиным начнется серьезное противостояние, которым Украине нужно будет воспользоваться. Украине необходимо начинать готовиться к сложному сценарию развития событий, так как на данный момент нет четких гарантий, что Евросоюз продолжит санкции против России летом следующего года. Киеву крайне важно немедленно вступить в контакт с республиканцами и лично Трампом.

Чорновил также предостерегает от негативного развития политической ситуации, которое может возникнуть после победы нужного России кандидата на выборах во Франции. В таком случае, есть опасение, что Россия вместе с Францией выступят против Украины с Германией. В такой ситуации решающее значение будет иметь поддержка США. Политик уверен, что очень скоро дружбе Путина с Трампом наступит конец, поэтому Украине нужно быть готовой к сложной дипломатической борьбе, чтобы переманить Трампа на свою сторону.

Трамп назвал имя будущего главы Пентагона