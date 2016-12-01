Израиль приглашает на работу 20 тыс. украинских строителей

04.12.2016 (12:34)

Украинцы будут устраиваться через Госслужбу занятости

Израильские власти готовы предоставить гражданам Украины около двадцати тысяч рабочих мест в строительной отрасли.

По словам Татьяны Пашкиной, эксперта по трудоустройству, именно на строительном рынке сейчас больше всего вакансий для иностранцев, и это касается как европейского, так и азиатского рынка. «Иностранные государства каждый год выставляют большие списки вакансий, однако украинские строители сейчас не спешат ехать в Польшу, где платят всего 20 тысяч гривен в месяц, поскольку Израиль предлагает такую же работу, но зарплату примерно в два раза больше», отметила Пашкина.

Стало известно, что украинцы будут устраиваться через Госслужбу занятости, и недавно было подписано соглашение о предоставлении двадцати тысяч рабочих виз специалистам в строительной отрасли, которые умеют работать с металлами и строительными конструкциями. Кроме того, несколько тысяч вакансий будут предложены штукатурам и плиточникам. На базе ГСЗ будет проводиться набор сотрудников, однако отбирать строителей будут специальные комиссии, в которые войдут израильские и украинские эксперты.

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