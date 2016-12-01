Отопительный сезон в Украине глазами «95 квартала» (ВИДЕО)

05.12.2016 (11:19)

В пародии вы увидите кадры из популярных фильмов

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В социальных сетях не перестают обсуждать повышение в Украине стоимости коммунальных платежей. Тему поддержали комики из «Квартал 95». История с повышением цен на коммунальные платежи была показана в роли трейлеров к голливудским фильмам. В пародии вы увидите кадры из популярных фильмов «Послезавтра», «Криминальное чтиво», «Хатико», «Звонок» и другие.Так например в вышеупомянутом видео команда Владимира Зеленского оригинально высмеяла факт рассрочки за коммунальные платежи, или же передачу «долгов» за коммуналку коллекторам, которые якобы должны ходить по домам украинцев и «выбивать» деньги. Сами же комики не комментировали идею создания таких пародий на действия украинской власти и вообще ситуации в стране. Снято уже несколько подобных роликов и все они касаются актуальных социальных тем.