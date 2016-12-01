В Ужгороде пограничнику пытались сжечь авто (ФОТО)

|В Ужгороде пытались поджечь авто пограничника
Вчера вечером в областном центре Закарпатья, неизвестные пытались поджечь автомобиль оперативного сотрудника пограничного ведомства.
Пограничнику удалось потушить пламя, вовремя обнаружив поджог.
Пограничники заявляют, что попытки поджога тесно связаны с их работой.
- Не исключено, что этому предшествовали действия охранника границы по эффективному противодействию незаконной деятельности правонарушителей на государственном рубеже, - пишут пограничники.
По данному факту было проинформировано сотрудников Национальной полиции в Закарпатской области. На месте происшествия правоохранители обнаружили бутылки с зажигательной смесью, одна из которых сгорела, и устройство для запуска салюта.
Напомним, в сентябре подожгли авто юриста Мукачевского погранотряда (ФОТО)
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