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В Ужгороде пограничнику пытались сжечь авто (ФОТО)

05.12.2016 (12:26)
В Ужгороде пытались поджечь авто пограничника
В Ужгороде пытались поджечь авто пограничника

Вчера вечером в областном центре Закарпатья, неизвестные пытались поджечь автомобиль оперативного сотрудника пограничного ведомства.

Пограничнику удалось потушить пламя, вовремя обнаружив поджог.

Пограничники заявляют, что попытки поджога тесно связаны с их работой.

- Не исключено, что этому предшествовали действия охранника границы по эффективному противодействию незаконной деятельности правонарушителей на государственном рубеже, - пишут пограничники.

По данному факту было проинформировано сотрудников Национальной полиции в Закарпатской области. На месте происшествия правоохранители обнаружили бутылки с зажигательной смесью, одна из которых сгорела, и устройство для запуска салюта.

Напомним, в сентябре подожгли авто юриста Мукачевского погранотряда (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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