В зоне АТО погиб боец ​​128-й бригады Михаил Покидченко (ФОТО)

|Вечная Память тебе Михаил Покидченко
"Сегодня. Потеря. От нас ушел на небо Воин. Умевший воевать" - от ранения в голову около полудня в зоне АТО погиб закарпатец.
Об этом говорится в сообщении сообщества 128 бригады в Facebook "Закарпатский Легион".
"Мужественный, уверенный. Простой и искренний. Светлый. Его жизнь оборвала короткая очередь из вражеского пулемета. Не простим, обещаем. Покойся с миром, Побратим", - пишут бойцы ВСУ.
Михаил Покидченко добровольцем ушел воевать в ДУК ПС, а затем перешел на контракт до 128 бригады ВСУ, 15-й батальон.
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