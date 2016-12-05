В зоне АТО погиб боец ​​128-й бригады Михаил Покидченко (ФОТО)

05.12.2016 (18:48)

Вечная Память тебе Михаил Покидченко

"Сегодня. Потеря. От нас ушел на небо Воин. Умевший воевать" - от ранения в голову около полудня в зоне АТО погиб закарпатец.

Об этом говорится в сообщении сообщества 128 бригады в Facebook "Закарпатский Легион".

"Мужественный, уверенный. Простой и искренний. Светлый. Его жизнь оборвала короткая очередь из вражеского пулемета. Не простим, обещаем. Покойся с миром, Побратим", - пишут бойцы ВСУ.

Михаил Покидченко добровольцем ушел воевать в ДУК ПС, а затем перешел на контракт до 128 бригады ВСУ, 15-й батальон.

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