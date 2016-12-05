В Ужгороде отметили День Вооруженных Сил Украины (ФОТО)

06.12.2016 (15:16)

В Ужгороде отметили 25-летие Вооруженных Сил Украины

Сегодня, 6 декабря, вся Украина празднует 25-летие со дня рождения Вооруженных Сил Украины. В областном центре Закарпатья также присоединились к празднованию этого дня.

Так сегодня, в местном Крестовоздвиженском греко-католическом соборе, состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня Вооруженных Сил Украины.

На мероприятии присутствовали бойцы различных государственных военных формирований, неравнодушные ужгородцы, волонтеры и родственники умерших на войне местных Героев. Присоединился к празднованию и мэр Ужгорода Богдан Андриив.

«Мы отмечаем 25-летие со дня рождения Вооруженных сил Украины, - отмечает Ужгородский военный комиссар, подполковник Николай Журавлев - В такое трудное время, когда в стране война, это сверхважно. Конечно же, мы почтим память павших на войне наших Героев...»

После речи военного комиссара слово предоставили мэру Ужгорода Богдана Андрииву, который поздравил всех присутствующих военнослужащих и отметил важность таких мероприятий.

Слова поздравлений изменились на траурную тишину - военные почтили память своих погибших собратьев. После длительного молчания началось награждение волонтеров и военнослужащих, среди которых, к сожалению, были и посмертные.

Вчера был День Волонтера, сегодня же - день всех военнослужащих. Общаемся с человеком, который, как никто, знает, как трудно приходится ребятам на передовой:

«За три года войны многое изменилось, - говорит волонтер Власта Негря - В начале войны Украинцы объединились в одну силу. На сегодня, многие люди уже разуверились. Мы помогаем, чем можем, а ребята продолжают там стоять... Такие мероприятия должны обязательно проводиться. Мы должны вспоминать тех, кого уже рядом нет и отдавать честь тем, кто продолжает нас защищать».

В конце, для всех присутствующих с патриотическим репертуаром выступил коллектив «Шарж» и Закарпатский народный хор «Украинский реквием».

Редакция UA-Reporter поздравляет всех, кто защищает нашу родную землю и дарит нам мирное будущее, а также молодых защитников Украины, которые осваивают нелегкое мастерство военного дела и от которых зависит суверенитет нашего государства, мир и спокойствие украинского народа!

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