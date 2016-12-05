В Ужгороде отметили День Вооруженных Сил Украины (ФОТО)

|В Ужгороде отметили 25-летие Вооруженных Сил Украины
Сегодня, 6 декабря, вся Украина празднует 25-летие со дня рождения Вооруженных Сил Украины. В областном центре Закарпатья также присоединились к празднованию этого дня.
Так сегодня, в местном Крестовоздвиженском греко-католическом соборе, состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня Вооруженных Сил Украины.
На мероприятии присутствовали бойцы различных государственных военных формирований, неравнодушные ужгородцы, волонтеры и родственники умерших на войне местных Героев. Присоединился к празднованию и мэр Ужгорода Богдан Андриив.
«Мы отмечаем 25-летие со дня рождения Вооруженных сил Украины, - отмечает Ужгородский военный комиссар, подполковник Николай Журавлев - В такое трудное время, когда в стране война, это сверхважно. Конечно же, мы почтим память павших на войне наших Героев...»
После речи военного комиссара слово предоставили мэру Ужгорода Богдана Андрииву, который поздравил всех присутствующих военнослужащих и отметил важность таких мероприятий.
Слова поздравлений изменились на траурную тишину - военные почтили память своих погибших собратьев. После длительного молчания началось награждение волонтеров и военнослужащих, среди которых, к сожалению, были и посмертные.
Вчера был День Волонтера, сегодня же - день всех военнослужащих. Общаемся с человеком, который, как никто, знает, как трудно приходится ребятам на передовой:
«За три года войны многое изменилось, - говорит волонтер Власта Негря - В начале войны Украинцы объединились в одну силу. На сегодня, многие люди уже разуверились. Мы помогаем, чем можем, а ребята продолжают там стоять... Такие мероприятия должны обязательно проводиться. Мы должны вспоминать тех, кого уже рядом нет и отдавать честь тем, кто продолжает нас защищать».
В конце, для всех присутствующих с патриотическим репертуаром выступил коллектив «Шарж» и Закарпатский народный хор «Украинский реквием».
Редакция UA-Reporter поздравляет всех, кто защищает нашу родную землю и дарит нам мирное будущее, а также молодых защитников Украины, которые осваивают нелегкое мастерство военного дела и от которых зависит суверенитет нашего государства, мир и спокойствие украинского народа!
Напомним, вчера в АТО убит закарпатский боец Михаил Покидченко (ФОТО)
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Комментарии
Рейтинг: 3
yкраинa вошлa b мировые лидеры по объёму продаваемого оружия. Всё, что ещё ездило, летало и стреляло – продавали в банановые республики. На предвоенный 2013-й год в составе ВСY оставались 208 самолётов и около 700 танков, их них рабочее – в лучшем случае половина. Поэтому «хероев АТО» и посадили на радиоактивную чернобыльскую технику – наверное, чтобы выжившие «защитники родины» не размножались.
Рейтинг: 1
**Путь от kpетин0в до kapatелей :После раздела ЧФ СССР ВМС украины получили: 43 боевых корабля, 132 судов и катеров, 12 самолётов, 30 вертолётов, 227 береговых объектов, значительное количество техники, вооружения, боеприпасов и иного имущества. X0xлam досталась даже подводная лодка проекта 641 «Запорожье».Металлическую подводную лодку потомки казаков даже обслуживать не смогли, и только в 2012-м «Запорожье» немного вышла в море и даже чуть-чуть погрузилась**
Рейтинг: 1
**По украинским данным, на лето 2016 года ВМС yкраины сохранили 7 боевых кораблей и катеров, 24 вспомогательных корабля и несколько надувных корпусных катеров, закупленных у США. То есть – до 50 кораблей по версии yкраинцев. Правда, увеличили число адмиралов и генералов. До 13. На 1 боевой корабль – 1 адмирал/генерал, на остальные 6 – по 2. Как уживаются 2 адмирала на 1 катере – пока остаётся загадкой**