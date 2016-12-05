Кулеба заявил, что о голодной смерти ребенка знали соседи и бабушка

06.12.2016 (18:09)

К детям, закрытым матерью в киевской квартире, соседи вызывали полицию

Есть информация, что к детям, закрытым матерью в киевской квартире, соседи вызывали полицию, сообщил уполномоченный по правам ребенка

По информации уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы, к детям, закрытым матерью в киевской квартире, соседи вызывали полицию, когда услышали их крики о помощи. Об их нахождении в квартире знала также бабушка детей. Об этом Кулеба написал на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что в Киеве 20-летняя мать оставила своих маленьких детей на девять дней без присмотра, в результате ее сын умер.

По информации уполномоченного по правам ребенка, мать детей по имени Власта сейчас "сидит в прокуратуре и говорит: "Я не знала, дети могут умереть".

Кулеба сообщил, что она переехала из Николаева в Киев около года назад. Снимала квартиру в центре города "и даже имела 6-й iPhone".

"От первого мужа у нее 2 детей - мальчик Даниил и девочка Аня. С самого рождения женщина говорила, что не любит их и даже хотела сдать в приют. Но дети все равно проживали с Властой, ведь отец проявлял агрессию. "Мама" запрещала общаться с ним. С сентября о детях отец ничего не слышал", - написал Кулеба.

Уполномоченный отметил, что последний раз к детям вызвали врача еще в феврале, в детсад они не ходили с августа. "4 месяца детей не видели воспитатели и вообще на это не отреагировали!!!" - написал он.

"Дети пытались выбраться из квартиры, искали лазейки, в которые можно было бы звать на помощь. У входной двери даже вырвали линолеум", - написал Кулеба.

"Соседи слышали плач детей каждое утро и каждый вечер. Есть информация, что даже вызвали полицию, но на просьбу дверь никто не открыл и полиция уехала. О том, что дети закрыты в квартире знала и их бабушка (мама Власты). Она даже приносила им еду, но не смогла зайти в квартиру. Вернулась домой…" - добавил он.

По информации Кулебы, Даниил умер от голода еще 3 декабря. Аня была закрыта с мертвым братом до 6 декабря. Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии в реанимации. На этот момент известно, что у нее уже начали отказывать органы, сообщил Кулеба.

По его информации, против женщины и ее нового сожителя возбуждено уголовное производство по статье 135 (Оставление в опасности) УК.

Позже Кулеба добавил, что прежде чем уйти из квартиры, мать закрыла детей в комнате и подперла дверь, чтобы они не могли оттуда выйти. Почему так поступила - не объясняет.

"К сожалению, много смертей и увечий детей происходят из-за безответственности родителей, равнодушия и бездействия окружающих (в этом случае соседей), а также из-за слабости социальных служб", - резюмировал уполномоченный по правам ребенка.

В пресс-службе столичной полиции корреспонденту LIGA.net не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что по адресу проживания детей вызывался наряд полиции.

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