Ангела Меркель призвала запретить исламскую одежду

06.12.2016 (18:31)

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала запретить никаб

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала запретить никаб (женский головной убор, полностью закрывающий лицо, с прорезью для глаз). «Никаб не подходит здесь, его следует запретить везде, где это юридически возможно.

Он не принадлежит нам», - сказала она на встрече Христианско-демократического союза (ХДС). Ее комментарии вызвали громкие аплодисментами аудитории.

Это не первый раз, когда лидеры партии предложили внести запрет на исламскую одежду. Министр внутренних дел Томас де Мезьер также призывал к запрету никаба в августе этого года. «Это не вписывается в наше общество, для нашего общения, для нашей сплоченности в обществе ... Именно поэтому мы требуем, чтобы вы показали свое лицо», - сказал он тогда.

Ранее 62-летняя Ангела Меркель заявила, что будет баллотироваться на четвертый срок на выборах в следующем году. Меркель разозлила многих избирателей своим решением открыть границы Германии мигрантам, в основном из зон военных действий на Ближнем Востоке. В сентябре ее партия потерпела значительное поражение в местных выборах. С другой стороны, немецкие избиратели ищут стабильности после ряда происшествий в мире: Brexit в Великобритании, выборы в Соединенных Штатах и рост популистских движений в Европе.

Мигрант в Германии изнасиловал и убил дочь чиновника Евросоюза