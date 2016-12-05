В Мукачево пьяный водитель убегая от полиции врезался в дерево (ФОТО)

07.12.2016 (12:12)

Убегая от полиции пьяный мукачевец влетел в дерево

Во время дневного патрулирования экипаж мукачевских патрульных заметил автомобиль "Daewoo Lanos" зеленого цвета, который нарушил ПДД на перекрестке улиц Илоны Зрини и Береговской.

Через громкоговоритель патрульные приказали водителю остановиться, однако мужчина требование полицейских проигнорировал и продолжил движение. Только на улице Паркания гражданин сбавил скорость. Полицейские немедленно приказали ему остановиться и оставаться на месте. Однако человек резко начал движение задним ходом пытаясь скрыться и уйти от ответственности. Однако, не справился с управлением и попал в ДТП, столкнувшись с деревом.

Полицейские сразу задержали беглеца. Для пресечения правонарушения полицейские вынуждены были применить наручники. На мужчину составили постановление и 4 протокола, в том числе за управление в нетрезвом состоянии (результат освидетельствования на Драгере 1,40 промилле).

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