Афера с минимальной зарплатой : Процесс пошёл?

08.12.2016 (07:22)

С 01.01.17 оклад 1 разряда — 1600 грн. При минимальной зарплате 3200 грн.

С 01.01.17 оклад 1 разряда — 1600 грн. При минимальной зарплате 3200 грн. Это — в письме Комитета Рады по вопросам бюджета номер 04-13/3-2627(274282).

Минимум, который гарантия, может быть ниже новой минимальной в 2 раза! При том, что все прочие выплаты, надбавки, доплаты и компенсации тоже входят по новым законам в минимальную.

А вот единый налог группы 2 и минимальный единый социальный взнос растут и правда в 2 раза. По-настоящему. Минимал. ЕСВ будет 704 грн. Независимо от полученного дохода. Даже при зарплате 1600 грн. Даже при 1/4 ставки от 1600. Даже при [почти] нулевом доходе предпринимателя. Законы, сопровождающие эту афёру, через Раду уже прошли: 5130 — в целом, 5132 — «взят за основу». Итак, то, на что будущая удвоенная минимальная будет умножаться, уже упреждающе разделили на 2.

Каждый сомножитель — в отдельном законе, как мудро!

Один на 2 уже разделили, осталось другой на 2 умножить — это и будет принятие авантюры с 3200 грн в проекте номер 5000.

Процесс пошёл?

Пока — пошёл тихо. Справочно: уже и так по своему месту в мировой экономике, по ВВП на душу населения Украина в разы уступает не только Польше, но и Беларуси, при лучших стартовых условиях по сравнению с ними 25 лет назад, и находится в одной группе с беднейшими бывшими советскими республиками Средней Азии, а самая облагаемая у нас часть выручки — добавленная стоимость меньше в расчёте на человека чешской, польской, венгерской и латвийской опять же в разы, это наша производительность труда. Ну не в том состоянии сегодня экономика, чтоб над ней, бедной, так издеваться, массово лишая людей работы и пытаясь заткнуть бездонную дыру ПФУ, который формируется по принципу Бисмарка до сих пор, с угрозой разорения и банкротства как малых/средних предприятий, так и несчастного Безработного фонда.

Где в Украине живут самые богатые украинцы