Куда поехать отдохнуть в Карпаты зимой? (ФОТО)

08.12.2016 (09:56)

Зимние Карпаты

С приближением зимы в голову все чаще и чаще приходят воспоминания о прошлых празднованиях и мысли о том, где и как провести зимние каникулы. Довольно большое количество людей решает в эти дни съездить в украинские Карпаты, в этот особый мир гор, лесов, чистого воздуха, добрых и гостеприимных людей.

Для кого-то подобные поездки становятся доброй традицией и перед ними не стоит вопрос, где отдохнуть в Карпатах зимой, а для кого-то это совершенно новый жизненный опыт.

Чем же манит к себе этот прекрасный уголок Украины, как можно провести там время с друзьями, близкими и родными людьми?

1. Горнолыжные курорты украинских Карпат

В первую очередь, для большинства людей, зимний отдых в Карпатах связан с горнолыжными курортами, когда люди, кто впервые, а кто уже профессионально, встают на лыжи, сноуборды и с утра до вечера оттачивают свое мастерство. Эта ниша довольно развита и, что самое приятное, продолжает развиваться. К услугам отдыхающих – довольно много мест, где можно активно, весело и насыщенно провести время с родными людьми и друзьями.





Буковель

На сегодняшний день заслуженно самым лучшим по качеству и сервису считается курорт Буковель. Находится он в Ивано-Франковской области, с. Поляница. Здесь к услугам отдыхающих большой выбор горнолыжных трасс для людей с любым уровнем подготовки, прокат снаряжения, жилье и многое другое.







Славское

Пгт Славское находится во Львовской области и является своеобразным центром, из которого можно добираться на разные по сложности трассы. Отдыхающим здесь будут интересны несколько гор, с которых они смогут покататься на лыжах и сноубордах: Тростян, Погар, Менчил, Высокий Верх. Это отличное место, где отдохнуть в Карпатах зимой с детьми.







Пилипец

Село Пилипец расположено в Закарпатской области. Здесь находятся спуски, которые будут интересны и начинающим и более продвинутым любителям горных спусков.

Летом здешние места пользуются большой популярностью среди любителей горных походов. Не лишним будет взглянуть на здешние горы и в зимний период.







Драгобрат

Трассы курорта Драгобрат находятся в пгт Ясиня, Закарпатская область. Они разнообразны и подойдут любому, но в то же время заслужили большую популярность у экстремалов и фрирайдеров, которые упражняются здесь в мастерстве, прокладывают свои трассы через лес и оттачивают навыки на сложных трассах.







Красия

В селе Вышка Закарпатской области для довольно опытных лыжников подготовлены трассы средней сложности, на которых желающие могут поупражняться в слаломе, скоростном спуске, в прыжках с трамплина. Начинающие лыжники тоже найдут для себя вполне подходящие маршруты.







Плай

Курорт расположился в с. Плавье Закарпатской области и является довольно «молодым» горнолыжным курортом. В арсенале имеются трассы, рассчитанные на любой уровень подготовки, а постоянно улучшающиеся сервис и инфраструктура должны подарить приятные воспоминания об отдыхе здесь.







Рахов

Рахов (Закарпатская область) не может похвастаться крутыми и сложными трассами, их разнообразием, зато его спуски прекрасно подойдут для абсолютных новичков, которые решили впервые встать на лыжи/сноуборд. Это будет приятным дополнением к спокойному и размеренному отдыху почти в самом центре Европы. Здесь можно отдохнуть зимой не хуже, чем летом.





2. Поездки по достопримечательным местам

Кроме катания с гор, время в Карпатах можно провести и посещая местные достопримечательности, тем самым расширяя свой кругозор. Это, к примеру, могут быть как монументальные рукотворные постройки, такие как:

• замок Паланок в Мукачево;

• Ужгородский замок;

• дворец в санатории «Карпати»;

• замок Сент-Миклош в пгт Чинадиево;

• Невицкий замок неподалеку от с. Каменица (все это – в Закарпатской области);

• термальные источники;

• монастыри;

• мемориал воинам на горе Маковка (с. Тухля, Львовская область);

так и объекты, созданные природой:

• водопады Каменка и Гуркало (возле г. Сколе, Львовская область);

• водопад Гук Женецкий (с. Татаров, Закарпатская область);

• водопад Шипот (с. Пилипец, Закарпатская область) и др.









3. Спрятаться от городской суеты и шума

В стороне от трассы М06 (Киев – Чоп), на полпути к пгт Славское, среди гор, леса и тишины, расположились два небольших карпатских села – Гребенов и Тухля. Отсюда удобно устраивать небольшие походы на близлежащие горы, к достопримечательностям и в то же время удобно добираться в пгт Славское, если появится желание покататься на лыжах.

Аналогично и в с. Пилипец, можно сделать выбор между катанием с гор, посещением местной достопримечательности (водопад) или походом/подъемом на горы Стой, Гемба, Жид Магура.

Другие сёла и посёлки Карпат тоже лишены суеты и шума, так что выбор места отдыха очень широк и разнообразен.







4. Однодневные походы

Если в весенне-летне-осенний период находится большое количество желающих участвовать в походах с ночевками в горах, то зимой, по объективным причинам, таких желающих находится очень мало. Тут важны и снаряжение, и подготовка. Но основная причина – это низкая температура. Правда, это не повод совсем отказываться от походов в горы.

Вполне подходящими и посильными для многих могут стать однодневные походы, целью которых может быть дойти до какой-то вершины или просто прогуляться по лесным тропинкам, развести костер на лесной полянке и приготовить или просто разогреть на нем еду, заварить чай, полюбоваться местными красотами и после этого вернуться в теплое и уютное жилище.

Такой опыт может быть интересен и полезен не только детям, но и взрослым, которые большую часть времени безвылазно проводят в каменных джунглях современных городов.







5. Сауны и карпатская кухня

Прекрасным окончанием дня, проведённого в Карпатах, может стать сауна, которая поможет расслабиться и избавиться от усталости, накопившейся за день, активно проведённый на свежем воздухе. Радушные хозяева с радостью приготовят карпатский чай и накормят вас вкуснейшими блюдами, приготовленными согласно старинным семейным рецептам. И вы поймете, что лучше отдохнуть в Карпатах, чем где-то за границей.

Поспешите быть в числе счастливчиков, которые проведут зимний отпуск в Карпатах. И не забудьте фотоаппарат! :)

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