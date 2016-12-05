Секс-символ полиции Милевич рассказала об изменах мужу и своих шубах

08.12.2016 (10:17)

У нас с моим вторым мужем были открытые свободные отношения - Милевич

Полицейская Людмила Милевич, получившая популярность и даже титул "секс символа полиции" за откровенные фото в социальных сетях, дала откровенное интервью Телекритике.

В нем она обещает рассказать про процесс реформы киевской полиции: отбор, тренировки, учения и последующий год работы в столице новых патрульных.

Также, судя по всему, немалая часть книги будет посвящена личной жизни девушки, которой она охотно делится в интервью.

Милевич рассказывает, что дважды была в браке, первый раз вышла замуж в 17 лет.

"Прожить всю жизнь с одним мужем? В наше время такого не бывает!", - утверждает полицейский.

"С первым мужем у меня была большая любовь. А со вторым — деньги, поездки, шмотки, шубы. Он прекрасно понимал это", - признается девушка.

Она говорит, что ее мужья финансово обеспечили ее на 10 лет вперед, поэтому зарплату копа она откладывает.

"Я получаю 10 400 грн. В основном ее не трачу. Откладываю, пусть себе лежит. Придет момент — она мне понадобится, и я ее возьму... Я живу на $2 тыс. в месяц. У кого-то 15 соболиных шуб, а у меня все лишь один соболь и одна норка», - говорит коп.

Также она рассказывает, что с первым мужем рассталась после того, как залезла в его телефон и узнала, что он ей изменяет. "В течение 15-ти минут я собрала свои шмотки и съехала".

А второму изменяла сама.

"Меня совесть вообще не мучает. (Улыбается) У меня ее, наверно, нет. А скрывать нечего было - у нас с моим вторым мужем были открытые свободные отношения", - признается правоохранитель.

Также она говорит, что для нее принципиально, чтобы ее избранник был богатым.

"Потому что без денег никакой любви не будет. С любимым рай в шалаше — это все ерунда. Если нет денег, и ты думаешь, о том, что ты будешь кушать и что надевать, если мужчина не может решить эти проблемы, то какая там любовь, дети, счастье?!", - недоумевает коп.

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