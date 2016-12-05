Мать, которая морила голодом детей, объяснила причину своего поступка (ВИДЕО)

07.12.2016 (21:11)

Отец погибшего мальчика, отрицает, что женщина договорилась об уходе детей

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Пока 20-летней матери троих детей, сын которой погиб в закрытой квартире от голода, грозит 8 лет тюрьмы, отец ее двухмесячной дочери доказывает отцовство - девочка не была зарегистрирована. Об этом Антон Подчапко рассказал ТСН. "Именно он отец двухмесячной девочки. Говорит, не понимает, как произошла трагедия. Как жили, о чем говорили, как действовали и где оставляли детей, все подробности жизни рассказывать ему запретили следователи.Он сейчас свидетель по уголовному делу о гибели мальчика. Говорит только, что с Владиславой вместе уже год. Гражданскую жену любит и невероятно счастлив появлению общей дочери. Правда, его отцовство в отношении нее не доказано. Малышей они еще не зарегистрировали", - пишет ТСН.По его словам, он не знал, что двое других детей закрыты в квартире. "Она сказала, что свекровь будет соблюдать, а я в эйфории от рождения дочки был и не вникал", - рассказал мужчина журналистам. Со "свекровью" журналистам не удалось пообщаться. Ее сын, отец погибшего мальчика, отрицает, что женщина договорилась об уходе детей.