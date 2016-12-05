В Киеве дети на санках попали под колеса авто (ВИДЕО)

08.12.2016 (11:04)

В Киеве вечером 7 декабря водитель сбил двух детей

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В Киеве вечером 7 декабря водитель сбил двух детей. Инцидент произошел на Дорогожичах, сообщается на странице портала "dtp.kiev.ua" в Facebook. Дети с санками перебегали дорогу над переходом. Мальчик получил ссадины и ушибы. 9-летняя девочка в критическом состоянии без сознания была госпитализирована в реанимационное отделение больницы. У нее политравма и открытый перелом руки.Позже стало известно, что девочка пришла в создание."У Оли, 9 лет, три перелома, ЗЧМТ, СГМ, из шока вывели. Состояние уже стабильное. Взяли в операционную", - говорится в сообщении.В сети появилось видео с места ДТП с детьми в Киеве, которое случилось у станции метро "Дорогожичи", на пересечении улиц Телиги и Щусева."Мальчик перебежал дорогу перед девочкой, девочка сзади. Бежали они за троллейбусом, хотели успеть на него… Девочку сбили на перекрестке, пролетела она приблизительно 10-15 метров. Поначалу она была без сознания, потом начала стонать, когда взяли на руки", - рассказал один из очевидцев.Отмечается, что машина ехала со скоростью 50-60 км/ч.