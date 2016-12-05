Ученые подверждают, что дни на Земле становятся длиннее

08.12.2016 (19:22)

Происходит замедление земной орбиты

Дни на планете Земля становятся все длиннее, но вы вряд ли вы это заметите в ближайшее время. Этот процесс занял бы больше 3 миллионов лет.

Только тогда можно было бы заметить всего одну минуту разницы, сообщают исследователи. Британская исследовательская группа пришла к выводу, что последние 27 столетий, средний земной день увеличивается со скоростью около 1,8 миллисекунды (мс) в столетие.

Лесли Моррисон, бывший астроном Королевской обсерватории сказал: «Все происходит очень медленно. Данные прогнозы неточны, так как геофизические силы, действующие на вращение Земли, не обязательно будут сохранять текущие показатели на протяжении многих лет». Предыдущий прогноз, согласно которому скорость увеличения земных дней состояла 2,3 мс, был основан на расчетах сил Земли, приливов и отливов океана. Во время последнего исследования Моррисон и другие ученые использовали гравитационные теории о движении Земли вокруг Солнца и Луны вокруг Земли. Таким образом, они вычислили сроки затмений.

Замедление земной орбиты является причиной, по которой происходит постепенное увеличение земного дня. Хронометристы во всем мире должны настраивать высокоточные часы каждые несколько лет, чтобы гарантировать их синхронизацию с вращением нашей планеты.

Ученые, открывшие гробницу Иисуса Христа, сделали удивительное открытие