Подруга горе-матери утверждает, что та специально заморила детей голодом

09.12.2016 (09:12)

В деле о горе-матери начали появляться новые подробности

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Вчера, 8 декабря, стало известно, что суд арестовал на два месяца Владу Подпачко, которая закрыла в квартире на 9 дней двух малолетних детей, из-за чего один из них погиб. В деле о горе-матери начали появляться новые подробности. Николай Кулеба на своей странице в Facebook опубликовал интервью с подругой матери-убийцы – Екатериной. Она утверждает, что Влада специально заперла своих малолетних сына и дочь в квартире на девять дней, чтобы таким образом избавиться от них.- Мы с девочками думали, что они с Антоном специально в сговоре оставили двух детей на Березняках, а сами поехали, получается, к нему. И Влада думала, что уже конец, но девочка была жива. Влада сознательно хотела убить детей — утверждает свидетель.Сама девушка в шоке от произошедшего, поскольку вместе с общими друзьями была уверена в абсолютной адекватности и порядочности подруги.Также Екатерина показала переписку с Владой от 5 декабря. Когда ее сын уже умер, а дочь умирала от голода, она приглашала ее с другими подругами в гости.