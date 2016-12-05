На Закарпатье преступная группа на угнаном авто совершила серию краж (ФОТО)

09.12.2016 (13:51)

Группа преступников на угнаном авто совершила серию краж в районе Ужгорода

В полицию обратился 80-летний житель с.Ботфалва Ужгородского района. Заявитель сообщил о краже своего автомобиля "ВАЗ-2111". Ночью неизвестные злоумышленники взломали навесной замок на гараже и похитили транспортное средство.

Как рассказал хозяин, он оставил в машине ключи и документы.

Вскоре краденую «одиннадцатку» нашли у железнодорожного переезда на въезде в село Ратовцы Ужгородского района. Злоумышленники бросили краденую машину, поснимав с нее запчасти, которые можно продать.

Вскоре всех преступников задержала полиция. Как установили оперативные работники, машину пенсионера похитили пятеро жителей с.Тарновцы Ужгородского района в возрасте от 17 до 34 лет. Двое из них уже имеют судимости за совершение имущественных преступлений.

Правоохранители выяснили, что на краденой машине задержанные совершили еще несколько краж в близлежащих селах. В общем эту группу подозревают в 8 кражах из домов, сараев, гаражей граждан в селах Тарновцы, Концово, Добронь, Тисаашвань. Воровали они все подряд - колеса к машинам, велосипеды, инструменты, двери из новостроек и тому подобное. Похитили даже пневматическое ружье.

Участникам преступной группы инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса Украины - ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и ст.185 (Кража с проникновением в помещение). Решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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