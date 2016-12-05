Минфин решил "сэкономить" при помощи хакеров?

09.12.2016 (14:46)

Минфин обманывает людей различными сказками о хакерах

На 2016 год для Закарпатской области предусмотрено 110 миллионов гривен средств Государственного фонда регионального развития (ДФРР). Из них 33 миллиона (то есть почти треть) запланированы на декабрь. В случае неосвоения денег до конца года они возвращаются в государственный бюджет Украины.

- Сегодня уже 9 декабря, а 33 миллиона в Закарпатье так и не дошли, - заявляет Геннадий Москаль. - Если следовать логике Кабмина, тендерные процедуры на строительство и ремонт объектов мы должны объявлять только после поступления средств. Это значит, что освоить их до конца года абсолютно нереально. Львиную долю денег бросают в регионы в самом конце года умышленно, чтобы, так сказать, «сэкономить». Зная эти схемы, мы давно провели тендеры и выполнили работы, все, что нам нужно - это рассчитаться с подрядчиками.

"Иначе придется брать кредиты, чтобы погасить долги за выполненные работы. Однако вместо того, чтобы направить Закарпатью запланированы 33 миллиона, нам говорят о каких-то хакерских атаках на казначейскую сеть, поломанные компьютеры и так далее. Госказначейство, как правило, работает до 25 декабря, а затем закрывается до следующего года. Я предупреждаю, что 33 миллиона Закарпатью нужны в ближайшие дни, а не 25 декабря, чтобы их в тот же день вернули в госбюджет. Поэтому призываю Минфин немедленно выполнить свои обязательства перед Закарпатской областью, а не обманывать людей с различными сказками о хакерах", - пишет Геннадий Москаль.

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