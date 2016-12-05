В Польше археологи обнаружили средневековые могилы "вампиров"

|В могилах обнаружены изуродованные человеческие скелеты
Сообщается, что три необычные могилы, датированные XIII – XIV веками, были найдены на краю кладбища у деревни Гужица.
В них обнаружены изуродованные человеческие скелеты.
Анализ показал, что их повредили после смерти.
В частности, тела были обезглавлены.
Один из черепов придавлен камнями.
В старину суеверные крестьяне так делали, чтобы мертвец не восстал из могилы.
Также обнаружены следы глубоких проколов, сделанных деревянными кольями.
В двух могилах кости перемешаны.
Например, в одной из них у покойного поменяли местами ноги.
У двух скелетов, принадлежавших пожилым мужчине и женщине, обнаружили следы прижизненных физических дефектов.
Они были горбатыми.
Кстати, женщина похоронена лицом вниз.
"Эти люди были погребены на очень большой глубине, – говорит археолог Кшиштоф Соха из музея крепости Костшина. – Скорее всего, местные жители решили, что они были вампирами или колдунами, ответственными за многочисленные смерти в округе и другие трагические события. В те времена признаком "темных сил" считались редкие заболевания и физические дефекты".
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