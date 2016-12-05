В Польше археологи обнаружили средневековые могилы "вампиров"

09.12.2016 (14:52)

В могилах обнаружены изуродованные человеческие скелеты

Сообщается, что три необычные могилы, датированные XIII – XIV веками, были найдены на краю кладбища у деревни Гужица.

В них обнаружены изуродованные человеческие скелеты.

Анализ показал, что их повредили после смерти.

В частности, тела были обезглавлены.

Один из черепов придавлен камнями.

В старину суеверные крестьяне так делали, чтобы мертвец не восстал из могилы.

Также обнаружены следы глубоких проколов, сделанных деревянными кольями.

В двух могилах кости перемешаны.

Например, в одной из них у покойного поменяли местами ноги.

У двух скелетов, принадлежавших пожилым мужчине и женщине, обнаружили следы прижизненных физических дефектов.

Они были горбатыми.

Кстати, женщина похоронена лицом вниз.

"Эти люди были погребены на очень большой глубине, – говорит археолог Кшиштоф Соха из музея крепости Костшина. – Скорее всего, местные жители решили, что они были вампирами или колдунами, ответственными за многочисленные смерти в округе и другие трагические события. В те времена признаком "темных сил" считались редкие заболевания и физические дефекты".

Эксгумация жертв Смоленской трагедии пролила свет на многолетнюю тайну