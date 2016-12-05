В Ужгороде полиция ликвидировала канал сбыта наркотиков (ФОТО)

10.12.2016 (10:29)

В Ужгороде задержали наркоторговца

В Ужгороде после очередной контрольной закупки работники полиции задержали 43-летнего местного жителя, который занимался сбытом особо опасных наркотических средств среди наркозависимых граждан.

В преступной деятельности задержанного помогала его 24-летняя сожительница, которая воспитывает двух малолетних детей. Вопрос о лишении ее родительских прав полиция поставит перед социальными службами...

9 декабря вечером оперативные работники и следователи Главного управления Закарпатской полиции по процессуальным руководством прокуратуры после совершения очередной контрольной закупки наркотических средств, а именно каннабиса и метамфетамина, задержали 43-летнего наркоторговца. Правоохранители осмотрели автомобиль задержанного, провели обыски по месту его жительства и в офисном помещении, они со своей сожительницей арендовали для распространения наркотиков.

В автомобиле марки «Ford Fiesta» сотрудники полиции обнаружили и изъяли свертки фольги с кристаллической белым порошкообразным веществом и полиэтиленовый пакет с грубо измельченной сухой веществом, которое имеет зелено-коричневый цвет.

В доме мужчины было изъято каннабис, металлический термос с жидкостью, которая имеет резкий запах и галлюциногенные грибы. В арендованном помещении также изъято каннабис, семена растений конопли, несколько электронных весов, ряд медицинских шприцев из вещества белого цвета. Кроме этого было обнаружено пакет и контейнер с белым порошкообразным веществом. Все эти вещества пара распространяла среди наркозависимых граждан. Создали себе так называемый «семейный бизнес»...

Изъятые вещества правоохранители отправили экспертам для исследования.

По данному факту следователи проводят досудебное расследование. 43-летнего наркодельца сотрудники полиции поместили в изолятор временного содержания и сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Его сожительница, которая является матерью двух малолетних детей, пока осталась на свободе. Но работники полиции обратились в социальные службы, чтобы привлечь их внимание к сложившейся ситуации. Дети не должны воспитываться в такой семье и брать пример с родителей-наркоманов. Будет подниматься вопрос о лишении этой женщины родительских прав и полиция возьмет это на личный контроль.

Число наркозависимых в Ужгороде превосходит другие районы Закарпатья (ВИДЕО)