Обнародовано детальное руководство, как пережить Апокалипсис

10.12.2016 (10:47)

Как организовать свой быт в условиях любого апокалипсиса

Обозреватель BBC Future подготовил детальное руководство, как организовать свой быт в условиях любого апокалипсиса, отметив, что кинокартины на эту тему обычно не раскрывают проблему во всей полноте.

«Ваш смартфон станет бесполезным куском пластика. Благодаря встроенному магнитометру вы сможете использовать компас, чтобы сориентироваться, а последняя загруженная вами карта поможет вам перемещаться в нужном направлении при помощи GPS», - отмечает автор.

Спутниковая сеть GPS будет работать в обычном режиме в течение нескольких недель после катастрофы, но по истечении шести месяцев точность позиционирования начнет падать, и вскоре она станет совершенно бесполезной.

Самое главное, что нужно сделать сразу же после катастрофы - это подготовить запас бутилированной воды и консервов и найти хорошую верхнюю одежду. Ваша основная задача будет заключаться в поиске чистой питьевой воды и предотвращении передающихся через воду заболеваний, которые тысячелетиями преследовали людей.

Чтобы убить болезнетворные организмы, достаточно прокипятить воду, однако для этого требуется много топлива. Но вы сможете пользоваться очень простым методом обеззараживания воды - дезинфекцией с помощью солнечного света. Все, что нужно сделать, - это наполнить пластиковую бутылку предположительно небезопасной водой и оставить ее на солнце на день или два. Ультрафиолетовое излучение солнца будет воздействовать на воду, убивая болезнетворные организмы.

Мыло можно изготовить, подвергнув гидролизу животный жир или растительные масла, то есть прокипятив их со щелочью.

Орудия для обработки почвы, такие как плуг и борона, можно добыть или изготовить из стальных изделий, применив простейшие методы ковки. Без современных искусственных удобрений вам придется пополнять запас нитратов в почве, запахивая в нее навоз и чередуя бобовые культуры - горох, чечевицу, клевер, люцерну - с зерновыми. Растворив кости в кислоте, вы получите фосфаты, а внесение в почву толченого мела или известняка поможет бороться с повышенной кислотностью почвы.

Чтобы изготовить простое стекло, нужно всего три ингредиента - кремнезем, сода и известь. Все это можно получить из песка, морских водорослей и мела или известняка. Если вы окажетесь в той же ситуации, что и Робинзон Крузо, вы сможете собственноручно сделать стекло, не уходя с пляжа.

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