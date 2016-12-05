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Страшный теракт в Турции - десятки погибших, сотни раненых (ВИДЕО)

11.12.2016 (09:24)
В сети появилось видео взрыва, которое удалось заснять случайному свидетелю
В сети появилось видео взрыва, которое удалось заснять случайному свидетелю
В результате двойного взрыва в Турции погибли 29 человек, еще 166 получили ранения. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Среди погибших 27 правоохранителей и двое гражданских. По словам Сойлу, в связи с атаками было арестовано 10 человек. Также в сети появилось видео взрыва, которое удалось заснять случайному свидетелю.

На всей территории Турции объявлен национальный траур из-за двойного теракта в Стамбуле.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Бинали Йылдырым, сообщает Milliyet.
Согласно указу, на всех госучреждениях будут приспущены государственные флаги.
Напомним, в Стамбуле у стадиона "Бешикташ" прогремел взрыв. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил о двух взрывах рядом со стадионом, один из которых мог устроить террорист-смертник. МИД Украины сообщило, что украинцев среди пострадавших нет. Срочно! Кортеж Эрдогана попал в ДТП (ВИДЕО)
Интернет-издание
UA- Reporter.com
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