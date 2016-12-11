Из Таиланда депортируют жившего на пляже украинца, который год бомжевал с просроченной визой

12.12.2016 (06:47)

Представители украинского посольства собрали вещи для украинца

Представители украинского посольства собрали вещи для украинца, его взвращение домой планируется до 20 декабря

Из Таиланда депортируют украинца с просроченной визой, который жил на пляже.

"Украинца задержали на пляже в Паттайе, бомжевал. По решению тайского суда он был доставлен в миграционный распределитель в Бангкок, где ожидал депортации с запретом повторного въезда в Таиланд", – сообщил руководитель консульского отдела посольства Украины в Таиланде Александр Зуб.

По его словам, мужчина просрочил свою визу на 337 дней и на днях будет депортирован в Украину. Одежду для него собирали представители украинского посольства.

"Его родные самоустранились от процесса приобретения ему авиабилетов, несмотря на наши звонки по просьбе этого гражданина. Благодаря волонтерам, которые приобрели билеты, стало возможным его возвращение. Он также попросил об одежде... Безусловно, мы не можем заниматься его одеждой, поскольку у него в России проживает мать – молодая и дееспособная, а также сестра в Украине, которые должны этим заниматься непосредственно. Но я решил помочь по-человечески, и мы закупили ему верхнюю одежду", – рассказал Зуб.

Дипломат заявил, что украинец хочет встречать Новый год в Украине с друзьями, потому спешит вылететь в Киев до 20 декабря.

На своей странице в Facebook Зуб поблагодарил причастных к покупке одежды для нарушившего закон украинца.

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