Дональд Трамп раскритиковал политику "единого Китая"

|Трамп: Китай не должен диктовать условия США
США не обязательно должны придерживаться своей давней позиции, согласно которой Тавань является частью "одного Китая".
Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, поставив под сомнение около 40 лет политики Вашингтона в отношении Пекина.
"Я полностью понимаю политику "одного Китая", но я не знаю, почему мы должны быть связаны политикой "одного Китая", если только мы не достигнем договоренностей с Китаем в других вещах, включая торговлю", - сказал Трамп.
Также Трамп отметил, что не Китаю решать, должен ли он принимать звонок от тайваньского лидера Цай Инвэнь.
"Я не хочу, чтобы Китай диктовал мне, и этот звонок был предложен мне. Это был очень приятный звонок. Короткий. И с какой стати какая-либо другая нация мо
Также он раскритиковал Китай за его валютную политику, действия в Южно-Китайском море, и позицию по Северной Корее, проблему с которой Китай "мог решить, но вовсе не помогает США в этом вопросе".
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