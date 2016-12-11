Нидерланды определились с требованиями по ассоциации Украина-ЕС

12.12.2016 (16:05)

Соглашение об ассоциации не должно быть шагом к приобретению Украиной членства

Премьер Нидерландов Марк Рютте предлагает, чтобы лидеры ЕС на саммите заявили о том, что СА с Украиной не содержит дополнительных обязательств безопасности или финансового характера со стороны Брюсселя в адрес Киева.

Об этом говорится в проекте документа, подготовленном нидерландским правительством к принятию на саммите лидеров ЕС 15 декабря.

Нидерланды требуют от лидеров ЕС признать, что ассоциация между Евросоюзом и Украиной не будет предоставлять украинцам права "свободно жить и работать" на территории стран-членов Евросоюза.

Ранее премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте потребовал от Европейского Союза юридических гарантий, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС не будет шагом к приобретению Украиной членства в Евросоюзе.

Глава нидерландского правительства пригрозил "потерять" торговое соглашение между Украиной и Евросоюзом, если Нидерландам на следующей неделе на саммите европейских лидеров не будут предоставлены определенные юридически обязывающие гарантии. В частности, он очертил требования относительно ратификации Соглашения об ассоциации, подписанного главами государств и правительств.

Рютте четко отметил, что Соглашение об ассоциации не должно создавать гарантии безопасности для Украины и не должно быть шагом на пути к обретения Украиной полноценного членства в ЕС.

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