В Польше рассказали, сколько зарабатывают украинские заробитчане

12.12.2016 (18:06)

Большинство заработанных денег гастарбайтеры пересылают домой

Большинство заработанных денег гастарбайтеры пересылают домой.

Национальный банк Польши опубликовал результаты отчета о проверке украинских мигрантов, работающих в Польше. В докладе содержится анализ ситуации иммиграции на польском рынке труда, денежные потоки, связанные с работой иностранцев в Польше и предполагает новую волну миграции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Вести.

В НБП отмечают, что состав мигрантов существенно изменился с 2014 года, когда украинцы массово хлынули в Польшу. Сейчас это в основном молодые люди мужского пола.

Большая доля мигрантов приходится на выходцев из восточной Украины, среди заробитчан редко встречаются семьи с детьми. В основном граждане Украины выполняют простой неквалифицированный физический труд - в основном в домашних хозяйствах, строительстве, реконструкции и отделочных услугах, сельскогом хозяйстве. Они работают в среднем 54 часа в неделю, а их средняя месячная сумма чистого дохода около 2,1 тысяч польских злотых (13 тысяч гривен).

Нацбанк отмечает, что большую часть доходов украинцы пересылают в свою страну. В 2015 году в краткосрочной перспективе они заработали 8 миллиардов злотых (49 млрд гривен), из которых 5 миллиардов (30,85 млрд гривен) были отправлены в Украину. Переводы чаще всего делаются раз в 2-3 месяца, а средний чек одного перевода составляет около 1,8 тысяч злотых. В польше гастарбайтеры тратят деньги в основном на текущие расходы и улучшение ситуации с жильем.

Отдельной, но важной группой мигрантов из Украины являются студенты, число которых в польских университетах, безусловно, растет. В будущем они хотели бы работать в Польше или, по крайней мере, быть профессионально связаны с этой страной, отметили в Нацбанке Польши.

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