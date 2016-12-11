Ученые прогнозируют новый конец света - всемирный потоп совсем близко!

|Специалисты НАСА предположили возможность глобального мирового потопа
Специалисты НАСА предположили возможность глобального мирового потопа.
Потоп грозит Земле в ближайшие 60 лет и может стереть с лица земли прибрежные города Японии, Франции и Великобритании, говорится на сайте Миссии измерения осадков НАСА.
К таким выводам ученые пришли, наблюдая за изменениями климатического фона Земли, в частности ускоренными темпами таяния ледников. Катастрофические разрушения, массовая гибель людей и перенаселение уцелевших, неизбежно приведут к изменением существующего общественного порядка. Человечеству угрожают войны, эпидемии и голод. Ученые НАСА призывают человечество задуматься над нависшей проблемой и снизить экологическую угрозу, вызванную неконтролируемым количеством выбросов в атмосферу.
Отметим, что известный физик Стивен Хокинг также недавно предупреждал человечество о грядущем конце света. Согласно его мнению, к гибели человечества скорее всего приведет ядерная война или генетически созданный вирус.
Ученые заявили о шокирующей находке
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