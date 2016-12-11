Археологи обнаружили странные сооружения майя

12.12.2016 (20:39)

Были нобнаружены ранее неизвестные пирамиды, террасы, каналы, дамбы, некрополи

Кроме того, были нобнаружены ранее неизвестные пирамиды, террасы, каналы, дамбы, некрополи и стены.

Археологи из США и Гватемалы при помощи лазерного сканирования обнаружили в окрестностях крупнейшего города-государства майя Эль-Мирадор ранее неизвестные объекты, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Эль-Мирадор был обследован при помощи высокоточного радара с самолета. В течение 38 часов ученые сканировали лазером непроходимые джунгли, скрывающие древний город. Считается, что он появился около 600 года до н.э.

"Мы получили изображения с высоким разрешением каждой площадки, пирамиды и канала в центральной части бассейна Мирадор на площади более 700 квадратных километров, – говорит руководитель проекта Ричард Хансен. – В результате было подтверждено множество гипотез и выдвинуты новые, которые еще предстоит проверить".

Одним из самых важных открытий стало обнаружение дорожной сети общей протяженностью свыше 240 километров. Ученые называют ее уникальной. Сеть связывала между собой около 50 городов, входивших в метрополию. Большинство из них обнаружены впервые. Кроме того, были найдены ранее неизвестные пирамиды, террасы, каналы, дамбы, некрополи и стены на границах государства.

По мнению ученых, Эль-Мирадор был представителем закрытой политической системы. По предварительным оценкам, на его территории проживало до одного миллиона человек. Лазерное сканирование местности будет продолжено в 2017 году.

Справка. Эль-Мирадор находится в департаменте Петен на севере Гватемалы. Был обнаружен в 1926 году. Являлся столицей царства Каналь. В городе имеется две крупных пирамиды: 55-метровая Эль-Тигре и 72-метровая Ла-Данта. В Эль-Мирадоре найдено множество изображений птицеобразного божества Вукуб-Какиш.

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