Как повысить уровень тестостерона у мужчин

12.12.2016 (20:46)

Можно воспользоваться натуральными средствами, не употребляя каких-либо таблеток

Для повышения уровня тестостерона в крови у мужчин можно воспользоваться натуральными средствами, не употребляя каких-либо таблеток.

Гормон тестостерон является одним из самых главных в организме мужчины. Благодаря нормальному уровню тестостерона мужчина может похвастаться идеальной потенцией и отсутствием проблем в этой области его жизнедеятельности. Но как только производство тестостерона сокращается, а происходит это чаще всего осенью и зимой, а также с возрастом, у мужчины ослабевает потенция и он сталкивается с множеством неприятностей, после чего его интимная жизнь становится невыносимой.

Медики рекомендуют всем мужчинам с молодости позаботиться о своем «мужском» здоровье и помочь эндокринной системе вырабатывать достаточное количество тестостерона, несмотря на время года и возраст представителя сильного пола.

Чтобы повысить уровень тестостерона, не обращаясь за помощью к медикам, нужно:



1. Нормализовать вес. Если имеются лишние килограммы, то от них следует избавиться, так как производство гормонов будет нарушено и тестостерона со временем станет крайне мало.

2. Подналечь на продукты, обогащенные цинком. Это куриные яйца, мясо и рыба, молочные и кисломолочные продукты, бобовые, твердый сыр, морепродукты, свекла, тыква и ее семечки, чеснок, корень имбиря и так далее.

3. Через день нагружать свое тело интенсивными силовыми тренировками. Эксперты по бодибилдингу отмечают, что сильные накачанные мужчины имеют достаточный уровень выработки тестостерона в крови и не жалуются на потенцию.

4. Избегать конфликтов, стрессов, депрессий. Мужчина, впавший в состояние тоски, рискует заполучить проблемы с потенцией. Поэтому старайтесь не попадать в такие ситуации, которые заставили бы вас нервничать. Все дело в том, что при стрессе эндокринная система активирует выработку кортизола, а он в свою очередь подавляет тестостерон.

5. Отказ от сладостей и сахара. Это самый тяжелый способ повышения уровня тестостерона для мужчин, считающих себя сладкоежками. Но без этого запрета невозможно контролировать производство «мужского» гормона. Точнее, у сладкоежек уровень тестостерона сильно занижен.

Воспользуйтесь самым подходящим для вас методом повышения уровня тестостерона и ваше будущее будет защищено от возможных поражений на личном фронте.

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