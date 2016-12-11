В Украине запретили популярное лекарство от гриппа

12.12.2016 (06:36)

Все должны проверить наличие "Афлубина" указанной серии и уничтожить

В Украине запретили продажу очередного популярного препарата от гриппа и ОРВИ, сообщается в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Запрет коснулся препарата "Афлубин" серии 7351286 с маркировкой производителя "Рихард Биттнер АГ" и был вызван установленным фактом фальсификации этого лекарства.

В связи с этим все, кто продает, хранит или применяет препарат, должны проверить наличие "Афлубина" указанной серии и уничтожить.

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