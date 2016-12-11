Роналду в четвертый раз стал обладателем «Золотого мяча»

13.12.2016 (07:00)

Роналду признан лучшим футболистом мира по версии издания «France Football»

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом мира по версии издания «France Football».

В борьбе за «Золотой мяч» Роналду опередил 29 кандидатов – вместе с португальцем финалистами голосования стали Лионель Месси («Барселона» и сборная Аргентины) и Антуан Гризманн («Атлетико» и сборная Франции).

Уходящий год стал годом триумфа Роналду на всех фронтах. На клубном уровне лидер «Реала» реализовал решающий пенальти в финале Лиги Чемпионов против сборной Атлетико, а на уровне сборных тремя голами и тремя результативными передачами помог Португалии выиграть Евро-2016.

Роналду в шестой раз подряд за календарный год наколотил свыше 50 голов, снова стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов и вплотную подобрался к тому, чтобы стать первым футболистом, забившим в главном еврокубке 100 голов.

После Роналду, Месси и Гризманна позиции в топ-10 журналистского голосования распределились следующим образом:

4. Луис Суарес («Барселона», Уругвай)

5. Неймар («Барселона», Бразилия)

6. Гарет Бэйл («Реал», Уэльс)

7. Рияд Махрез («Лестер», Алжир)

8. Джейми Варди («Лестер», Англия)

9. Пепе («Реал», Португалия)

10. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия)

Ранее Роналду становился обладателем «Золотого мяча» в 2008, 2013 и 2014 годах.

Стал известен соперник донецкого «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы