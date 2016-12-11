Областной театр Закарпатья получил статус академического

13.12.2016 (10:30)

Драмтеатр в Ужгороде получил статус академического

Старейший и самый известный театр Закарпатья получил статус академического и в дальнейшем йменуватиметься Закарпатским академический областной украинский музыкально-драматическим театром имени братьев Юрия-Августина и Евгения Шерегия.

Соответствующий приказ подписал Министр культуры Украины Евгений Нищук. Статуса академического для Закарпатского областного театра еще с прошлого года добивался Геннадий Москаль, по его инициативе соответствующие ходатайства облгосадминистрации и областного совета были направлены в Министерство культуры Украины.

Члены профильной экспертной комиссии Минкульта единогласно поддержали решение предоставить театру статус академического «за высокий профессиональный уровень и весомые творческие достижения».

Напомним, что кроме областного театра статус академического на Закарпатье имеют также заслуженный академический Закарпатский народный хор, академический камерный хор "Кантус" и Закарпатский академический областной театр кукол.

"Черное пятно" на "лице" Ужгорода (ФОТО)