В Польше обнаружили таинственные подземные тоннели, построенные Третьим Рейхом (ФОТО)

|Это место находится на западе Польши
Это место находится на западе Польши.
Предлагаем заглянуть в немецкое фортификационное сооружение на западе Польши - Лагерь дождевого червя.
Это массивное бетонное сооружение возводили во второй половине 30-х годов XX века для защиты восточных границ Германии.
Разветвленная сеть подземных тоннелей с многочисленными ДОТами, выдвижными артиллерийскими орудиями, огнеметами и личным составом в 35 000 человек должны были остановить врагов Третьего рейха, однако этим планам не суждено было сбыться.
В Японии зафиксировали удивительный природный феномен
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