В Польше обнаружили таинственные подземные тоннели, построенные Третьим Рейхом (ФОТО)

13.12.2016 (20:00)

Это место находится на западе Польши

Это место находится на западе Польши.

Предлагаем заглянуть в немецкое фортификационное сооружение на западе Польши - Лагерь дождевого червя.

Это массивное бетонное сооружение возводили во второй половине 30-х годов XX века для защиты восточных границ Германии.

Разветвленная сеть подземных тоннелей с многочисленными ДОТами, выдвижными артиллерийскими орудиями, огнеметами и личным составом в 35 000 человек должны были остановить врагов Третьего рейха, однако этим планам не суждено было сбыться.

В Японии зафиксировали удивительный природный феномен