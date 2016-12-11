В США повторно казнят насильника, выжившего после смертельной инъекции

14.12.2016 (06:32)

Приговоренный к смертной казни изнасиловал и убил 14-летнюю девочку

Приговоренный к смертной казни изнасиловал и убил 14-летнюю девочку

13 декабря 2016 Верховный суд США отклонил апелляцию Ромеля Брума, который был осужден за изнасилование и убийство 14-летней девочки, и приговорен к смертной казни.

Приговор должны были привести в исполнение в 2009 году в Огайо, но сделать ему смертельную инъекцию не удалось, и осужденный выжил.

В течение двух часов ответственные за исполнение приговора пытались найти подходящую вену, но для инъекции, но не могли. Был вызван тюремный врач, который не имел опыта участия в казнях, его помощь также не помогла. Сам осужденный потом заявлял, что в его тело втыкали иглу по меньшей мере 18 раз, пока он плакал от боли.

В итоге губернатор Огайо постановил прекратить попытки. Брум остался под стражей до вынесения решения суда.

Его защита настаивала, что новая попытка привести приговор в исполнение нарушит закон о невозможности дважды наказать человека за одно и то же преступление, но суд решил иначе. Прокурор заявил, что единственной жестокостью в деле Брума являются те страдания, которые причиняют родителям убитой девочки бесконечные апелляции убийцы.

Однако пока не известно, когда будет проведена казнь, так как существует график приведения смертельных приговоров в исполнение, а поставки медикаментов для инъекций нестабильны.

Обратим внимание, 60-летний Брум стал вторым осужденным в США, который выжил во время казни. В 1947 году в Луизиане 18-летний Уилли Фрэнсис был приговорен к высшей мере, но выжил из-за неправильно работающего электрического стула. Тогда суд также решил, что следует предпринять вторую попытку.

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