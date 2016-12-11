В Польше придумали, чем "заманить" украинских заробитчан после безвиза (ВИДЕО)

14.12.2016 (06:52)

Правительство уже отказалось от введения ограничительных правил

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Правительство уже отказалось от введения ограничительных правил. В польском Министерстве развития работают над окончательной версией Стратегии ответственного развития, одним из компонентов которой является разработка долгосрочной концепции миграционной политики Польши: в частности, речь идет о документе вроде "зеленой карты", который позволит легально проживать и работать в Польше.По подсчетам Министерства семьи, труда и социальной политики, в стране работает более 700 тысяч украинцев. Чтобы задержать их, польское правительство уже отказалось от введения ограничительных правил в трудоустройстве, а в контексте решения ЕС относительно виз – планируется коррекция миграционной политики.Заместитель министра развития Ежи Квецинский заявил, в Министерстве развития работают над окончательной версией Стратегии ответственного развития, в которой речь пойдет о документе вроде "зеленой карты", который позволит легально проживать и работать в Польше.Эксперты отмечают, что регулирование этого вопроса имеет чрезвычайно большое значение также из-за неблагоприятных демографических изменений в Польше: в течение пяти лет количество людей трудоспособного возраста сократится на 5 миллионов человек.