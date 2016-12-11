Портной из Закарпатья одевает Президентов США (ФОТО, ВИДЕО)

14.12.2016 (10:00)

Мартин Гринфильд из Закарпатья шьет костюмы Президентам США

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Уроженец Закарпатья, в свое время переживший все ужасы Освенцима, сейчас одевает самых известных персон Америки - от звезд Голливуда и спорта до политиков первой величины. Среди его клиентов – Барак Обама, Дональд Трамп, Леонардо ди Каприо и другие фигуры мирового масштаба.Имя Мартина Гринфильда часто появляется на страницах самых известных американских изданий и в эфире ведущих телеканалов. Но в его родном селе на Свалявщине в Закарпатье мало кто знает о талантливом 88-летнем односельчанине.Мартин Гринфильд (при рождении Максимилиан Грунфельд) родился в селе Павлово (ныне Свалявский район) 9 августа 1928 года. В возрасте 14-ти лет Мартин с отцом, матерью, двумя сестрами, братом и дедушкой попали в концлагерь Освенцим, а затем в концлагерь Бухенвальд. Парню, в отличие от всех его родственников, повезло - он выжил. В 19 лет садится на корабль в Соединенные Штаты и впоследствии попадает в Нью-Йорк, где жила его тетя.Карьеру портного он начал в 1947 году, попав на работу к производителю одежды "GGG Clothing". Уже в 50-х годах шьет костюм для первого крупного клиента - генерала Эйзенхауэра, который баллотировался на пост президента.В 1977 году Гринфильд выкупил марку "GGG Clothing" и переименовал ее на "Martin Greenfield Clothiers", которая успешно существует до сих пор.Среди клиентов уроженца Закарпатья - Билл Клинтон, Джеральд Форд, Барак Обама, актеры Пол Ньюман и Леонардо Ди Каприо, политические деятели Нью-Йорка Майкл Блумберг и Рэй Келли.Гринфильд до сих пор не пользуется современной техникой, так как не признает ее. Любит шить свои костюмы без современного оборудования, а все переговоры ведет только при личной встрече.