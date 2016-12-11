Программа новогодних и рождественских мероприятий в Ужгороде

14.12.2016 (12:47)

Программа новогодне-рождественских мероприятий в Ужгороде

В Ужгородском городском совете сообщили, какие меры будут проводиться в областном центре Закарпатья по случаю новогодних праздников.





Программа новогодне-рождественских мероприятий в Ужгороде:

15 декабря

17.30 - «Зимняя сказка». Концерт учащихся театрального класса Ужгородской детской школы искусств

большой зал школы, пл. Ш. Петефи, 20-22

16 декабря

14.00 - мастер-класс по изготовлению новогодних подарков. Городская библиотека для детей, пл. Б. Хмельницкого, 3

15.00 -першисть ДЮСШ № 1 г.. Ужгород по плаванию

Классическая гимназия, ул. 8 Марта, 40

17.30 - «Рождественское настроение». Концерт учащихся фортепианного отдела Ужгородской детской школы искусств

большой зал школы, пл. Ш. Петефи, 20-22

17 декабря

10.00 - Кубок Деда Мороза по кик-боксингу

СК «Иппон», ул. И. Франко, 2

10.00 - Новогодний турнир по тяжелой атлетике ко Дню Святого Николая

спортзал «Богатырь», ул. Одесская, 12

18 декабря

10.00 - Новогодний турнир по дзюдо ко Дню Св. Николая

дворец детского и юношеского творчества «ПАДИЮН»

11.30 - «Праздничные посиделки». Изучение колядок, мастер-классы, просмотр диафильмов и мультфильмов с привлечением детей, вынужденно переселенных из зоны АТО

городская библиотека для детей, пл. Б. Хмельницкого, 3

12.00 - «Пробеги - помоги» благотворительный забег ко Дню Св. Николая от Ужгородского бегового клуба (регистрация в 11.00). Благотворительные взносы, собранные во время забега, будут переданы ОО «Счастливые дети»

пл. Театральная

15.00 - «Рождество в кругу семьи». Концерт учащихся Ужгородской детской музыкальной школы № 1 им. П.И.Чайковского

галерея Илья, ул. Кошицкая, 28

16.00 - «Николая мы ждали, целый годик выглядели». Вечер в библиотеке

библиотека-филиал № 2, ул. 8 Марта, 19

19 декабря-14 января

Ярмарки новогодних подарков ручной работы, фотозоне, вкусности рождественские, развлекательные программы для детей и взрослых:

12.00 - «Праздничное городок» на пл. Фенцика;

12.00 - «Рождественское гнездо» в культурно-историческом центре повул.Ф.Ракоци 2

19 декабря

13.00 - театрализованное действо «Святой Николай Чудотворец»;

- Торжественное зажжение огней городской елки;

- Ярмарка праздничного печенья и новогодне-рождественских открыток;

- Праздничное шествие николайчиков;

- Концертная программа

пл. Театральная

17.00 - «Волшебные струны» концерт учащихся оркестрового отдела детской школы искусств

большой зал школы, пл. Ш. Петефи, 20-22

20 декабря

17.00 - праздничный концерт и выставка художественных работ учеников подготовительного класса детской школы искусств «Встреча со Святым Николаем».

большой зал и галерея школы, пл. Ш. Петефи, 20-22

20-24 декабря

10.00 - Открытый чемпионат. Ужгород по теннису

СК «Юность», ул. Заньковецкой, 5

21 декабря

17.00 - Большой рождественский концерт и выставка художественных работ учеников детской школы искусств.

большой зал и галерея школы, пл. Ш. Петефи, 20-22

21-23 декабря

10.00 - Новогодний турнир по волейболу

СК «Юность» (зал № 3), ул. Заньковецкой, 5

22 декабря

15.00 - Информационный час «На сайте Деда Мороза»

городская библиотека для детей, пл. Б. Хмельницкого, 3

23 декабря

18.30 - Рождественский концерт учащихся и преподавателей Ужгородской детской музыкальной школы № 1 им. П.И.Чайковского

Греко-католический кафедральный собор, ул. А. Бачинского, 2

23-24 декабря

10.00 Открытый чемпионат города Ужгорода по пауэрлифтингу (классический жим лежа и классическое троеборье)

общежитие УжНУ (секция атлетизма), ул. Таможенная, 29

23-25 ​​декабря

10.00 - праздничная благотворительная акция от культурно-кулинарного объединения «Все свои» (реализация продукции собственного производства, домашнее печенье, медово-имбирные пряники, концертно-развлекательная программа, передача Вифлеемского огня)

наб. Независимости, 6

12.00 - фестиваль глинтвейна «Горячее вино» (открытие фестиваля 23 декабря 2016 в 15:00)

культурно-исторический центр «Совиное гнездо»

25 декабря

11.30 - «Праздничные посиделки» (изучение колядок, мастер-классы, просмотр диафильмов и мультфильмов) с привлечением детей, вынужденно переселенных из зоны АТО

городская библиотека для детей, пл. Б. Хмельницкого, 3

12.30 - «Колядуем вместе» новогодне-рождественский флешмоб от благотворительного фонда «Веста-Жизнь»

пл. Театральная

10.00 - Кубок Возрождения по водному поло

СК «Буревестник», ул. Таможенная, 29

26 декабря

13.00 - Мастер-класс по изготовлению новогодних и рождественских украшений

медиа-центр ученического самоуправления (ООШ I-III ст.№20-лицей «Лидер», вул.И. Сильвая, 3)

27 декабря

14.00 - Конкурс колядок и щедривок «Коляда, коляда в каждый дом завета»

миськабиблиотека для детей, пл. Б. Хмельницкого, 3

27-28 декабря

10.00 - Кубок Деда Мороза по баскетболу среди юношей 2002-2006 г.р.

СК «Юность», ул. Заньковецкой, 5

28 декабря

10.00 - турнир по дзюдо «Кубок Деда Мороза»

дворец детского и юношеского творчества «ПАДИЮН»

7-8 января

«Рождество по-ужгородски» (12.00-18.00 - колядование коллективов по городу;

18.00 - определение победителей на пл. Театральной)

14 января

13.00 - областной фестиваль-конкурс вертепов и колядницких групп «Новая радость стала»

пл. Театральная

15 января

12.00 - VII областной фестиваль «Коляды в Старом селе»

Закарпатский областной музей народной архитектуры и быта





В Ужгороде украсят целых три "главные" новогодние елки