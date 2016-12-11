Программа новогодних и рождественских мероприятий в Ужгороде

|Программа новогодне-рождественских мероприятий в Ужгороде
В Ужгородском городском совете сообщили, какие меры будут проводиться в областном центре Закарпатья по случаю новогодних праздников.
Программа новогодне-рождественских мероприятий в Ужгороде:
15 декабря
17.30 - «Зимняя сказка». Концерт учащихся театрального класса Ужгородской детской школы искусств
большой зал школы, пл. Ш. Петефи, 20-22
16 декабря
14.00 - мастер-класс по изготовлению новогодних подарков. Городская библиотека для детей, пл. Б. Хмельницкого, 3
15.00 -першисть ДЮСШ № 1 г.. Ужгород по плаванию
Классическая гимназия, ул. 8 Марта, 40
17.30 - «Рождественское настроение». Концерт учащихся фортепианного отдела Ужгородской детской школы искусств
большой зал школы, пл. Ш. Петефи, 20-22
17 декабря
10.00 - Кубок Деда Мороза по кик-боксингу
СК «Иппон», ул. И. Франко, 2
10.00 - Новогодний турнир по тяжелой атлетике ко Дню Святого Николая
спортзал «Богатырь», ул. Одесская, 12
18 декабря
10.00 - Новогодний турнир по дзюдо ко Дню Св. Николая
дворец детского и юношеского творчества «ПАДИЮН»
11.30 - «Праздничные посиделки». Изучение колядок, мастер-классы, просмотр диафильмов и мультфильмов с привлечением детей, вынужденно переселенных из зоны АТО
городская библиотека для детей, пл. Б. Хмельницкого, 3
12.00 - «Пробеги - помоги» благотворительный забег ко Дню Св. Николая от Ужгородского бегового клуба (регистрация в 11.00). Благотворительные взносы, собранные во время забега, будут переданы ОО «Счастливые дети»
пл. Театральная
15.00 - «Рождество в кругу семьи». Концерт учащихся Ужгородской детской музыкальной школы № 1 им. П.И.Чайковского
галерея Илья, ул. Кошицкая, 28
16.00 - «Николая мы ждали, целый годик выглядели». Вечер в библиотеке
библиотека-филиал № 2, ул. 8 Марта, 19
19 декабря-14 января
Ярмарки новогодних подарков ручной работы, фотозоне, вкусности рождественские, развлекательные программы для детей и взрослых:
12.00 - «Праздничное городок» на пл. Фенцика;
12.00 - «Рождественское гнездо» в культурно-историческом центре повул.Ф.Ракоци 2
19 декабря
13.00 - театрализованное действо «Святой Николай Чудотворец»;
- Торжественное зажжение огней городской елки;
- Ярмарка праздничного печенья и новогодне-рождественских открыток;
- Праздничное шествие николайчиков;
- Концертная программа
пл. Театральная
17.00 - «Волшебные струны» концерт учащихся оркестрового отдела детской школы искусств
большой зал школы, пл. Ш. Петефи, 20-22
20 декабря
17.00 - праздничный концерт и выставка художественных работ учеников подготовительного класса детской школы искусств «Встреча со Святым Николаем».
большой зал и галерея школы, пл. Ш. Петефи, 20-22
20-24 декабря
10.00 - Открытый чемпионат. Ужгород по теннису
СК «Юность», ул. Заньковецкой, 5
21 декабря
17.00 - Большой рождественский концерт и выставка художественных работ учеников детской школы искусств.
большой зал и галерея школы, пл. Ш. Петефи, 20-22
21-23 декабря
10.00 - Новогодний турнир по волейболу
СК «Юность» (зал № 3), ул. Заньковецкой, 5
22 декабря
15.00 - Информационный час «На сайте Деда Мороза»
городская библиотека для детей, пл. Б. Хмельницкого, 3
23 декабря
18.30 - Рождественский концерт учащихся и преподавателей Ужгородской детской музыкальной школы № 1 им. П.И.Чайковского
Греко-католический кафедральный собор, ул. А. Бачинского, 2
23-24 декабря
10.00 Открытый чемпионат города Ужгорода по пауэрлифтингу (классический жим лежа и классическое троеборье)
общежитие УжНУ (секция атлетизма), ул. Таможенная, 29
23-25 декабря
10.00 - праздничная благотворительная акция от культурно-кулинарного объединения «Все свои» (реализация продукции собственного производства, домашнее печенье, медово-имбирные пряники, концертно-развлекательная программа, передача Вифлеемского огня)
наб. Независимости, 6
12.00 - фестиваль глинтвейна «Горячее вино» (открытие фестиваля 23 декабря 2016 в 15:00)
культурно-исторический центр «Совиное гнездо»
25 декабря
11.30 - «Праздничные посиделки» (изучение колядок, мастер-классы, просмотр диафильмов и мультфильмов) с привлечением детей, вынужденно переселенных из зоны АТО
городская библиотека для детей, пл. Б. Хмельницкого, 3
12.30 - «Колядуем вместе» новогодне-рождественский флешмоб от благотворительного фонда «Веста-Жизнь»
пл. Театральная
10.00 - Кубок Возрождения по водному поло
СК «Буревестник», ул. Таможенная, 29
26 декабря
13.00 - Мастер-класс по изготовлению новогодних и рождественских украшений
медиа-центр ученического самоуправления (ООШ I-III ст.№20-лицей «Лидер», вул.И. Сильвая, 3)
27 декабря
14.00 - Конкурс колядок и щедривок «Коляда, коляда в каждый дом завета»
миськабиблиотека для детей, пл. Б. Хмельницкого, 3
27-28 декабря
10.00 - Кубок Деда Мороза по баскетболу среди юношей 2002-2006 г.р.
СК «Юность», ул. Заньковецкой, 5
28 декабря
10.00 - турнир по дзюдо «Кубок Деда Мороза»
дворец детского и юношеского творчества «ПАДИЮН»
7-8 января
«Рождество по-ужгородски» (12.00-18.00 - колядование коллективов по городу;
18.00 - определение победителей на пл. Театральной)
14 января
13.00 - областной фестиваль-конкурс вертепов и колядницких групп «Новая радость стала»
пл. Театральная
15 января
12.00 - VII областной фестиваль «Коляды в Старом селе»
Закарпатский областной музей народной архитектуры и быта
В Ужгороде украсят целых три "главные" новогодние елки
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