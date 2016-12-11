Сколько стоит жилье в Ужгороде? - Покупки квартир вышли из моды

14.12.2016 (13:32)

Покупки квартир в Ужгороде вышли из моды

Согласно прогнозам аналитиков на следующий год жилье в Ужгороде подорожает примерно на 3-5 процентов.

Если сравнить 2016 с 2006, когда наши земляки массово брали валютные кредиты, а недвижимость была нереально дорогой, то стоимость жилья упала в цене примерно наполовину. Скажем, квартира, которая десятилетия назад стоила 50 000, сейчас стоит всего 25-30 тысяч долларов. Причина банальна - безденежье населения. Это же касается и цен на аренду помещений.

Покупательная способность оставляет желать лучшего

За 10 лет как в государстве, так и в нашей области многое изменилось. Это касается и зарплат, и коммунальных платежей, и стоимости продуктов. Ранее наши земляки были более финансово независимыми и более инвестировали в бизнес и недвижимость.

- Сегодня квартиры вышли из моды. Многие стремятся найти более или менее доступен в цене домик. Кому-то везет свести дом своей мечты самостоятельно. Впрочем все же значительный процент жителей города покупает квартиры в многоэтажках. Почему их продают? Прежде всего, из-за кредитных петель. Оформляли кредит владельцы из-за различных причин, а для того, чтобы погасить ее, нужны деньги, проценты же интенсивно растут. Чтобы улучшить покупательную способность населения, нужно прежде всего изменить систему кредитования, чиновникам - искать разумный компромисс с банками. Иначе - на людей ждет полная кабала, - говорит газете «Наш Ужгород» эксперт по недвижимости Геннадий Ковач.

Кстати, из-за энергетической политики, которая все больше опустошает карманы закарпатцев, наибольшим спросом в последнее время пользуются однокомнатные квартиры. Именно на них цены довольно существенно выросли. В среднем стоят 15-25 тысяч долларов (в зависимости от микрорайона). Двухкомнатные различаются в цене не очень существенно и стоят в пределах 30-40 тысяч условных единиц. Средняя же стоимость трехкомнатной квартиры составляет примерно 50-60 тысяч, а четырехкомнатной - 70-100 тысяч.

Но больше всего стоят частные дома. Правда, цены на них очень разные и назвать какую-то одну невозможно, ведь каждое помещение имеет ряд собственных привилегий.

- Я Прошу за 1 этажное здание 77000. Крыша оборудована под мансардные помещения, есть два гаража, двор вымощен брусчаткой, сделано ландшафтный дизайн. В качестве «бонуса» даю ​​и мебель, - говорит Василий, уверяя, что цену он наказал уже дважды, в общем - более чем на 15 000, поскольку деньги семье нужны срочно в связи с изменением места проживания, а украинской прописки - на чешский.

А вот госпожа Альбина за свой дом просит гораздо больше - 110 000 «зеленых», хотя она «квартирует» не в самом городе, а в 3 километрах от него. Ее дом двухэтажный, с евроремонтом, металлической оградой и 6 сотками земли. Хозяйка хоть и расхваливает жилье, хоть и демонстрирует нарядные комнаты, найти покупателей не может уже почти год. Продает она свой «маленький рай» из-за того, что после смерти мужа сама обслуживать помещения не может, а платить за потребленные «блага цивилизации» одинокой женщине дорого. И подобных примеров - масса.

Аренда жилья - дело невыгодное, но иногда необходимое

Иногда денег на приобретение недвижимости нет, а жить то молодой семье, то человеку, из другого города, которая работает или отдыхает в Ужгороде, где нужно. Тогда единственной альтернативой остаются аренда.

Снять квартиру на длительный период стоит 2000-8000 гривен. Опять же цена зависит от того, где именно расположен дом, на каком этаже квартира, есть ли в ней автономное отопление, сколько комнат, в каком они состоянии. Дополнительно при этом нужно платить за коммунальные услуги и нередко - своими силами делать ремонт... или косметический или даже капитальный.

Впрочем еще не выгоднее арендовать квартиру посуточно. Но что делать - иногда приходится делать даже такие не слишком популярны, но вынужденные шаги.

При этом цена жилья также не является стабильной. Скажем, недалеко от центра Ужгорода можно пожить день в неплохой квартире за 800 гривен. Но найти дом можно и за 600, и за 400, даже за 250 гривен. Это, безусловно, дешевле гостиницы, комфортнее и уютнее, ведь домашнюю атмосферу не могут заменить никакие апартаменты.

Однако, если заночевать нужно несколько дней, посуточная аренда может довольно сильно «ударить» по карману. При этом клиенты нередко недовольны как ценами, так и различными факторами, касающиеся уюта, а те, кто сдает жилье, часто жалуются на то, что временные жильцы оставляют за собой кучи грязи и «автографы» на мебели.

Конечно, как бы там ни было, а лучше иметь собственный «крышу над головой»... Не зря же говорят, что чужой дом - хуже палача, а своя крыша - настоящая радость. Правда, стоимость такой радости как для сегодняшних зарплат не слишком радужная ... Впрочем со следующего года зарплаты земляков обещают пересмотреть и существенно повысить. Поэтому остается ждать и... верить. А пока... имеем то, что имеем.

Мария Ужанская





Будут ли дешеветь в Украине квартиры в 2017 году?