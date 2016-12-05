Будут ли дешеветь квартиры в 2017 году?

06.12.2016 (11:54)

Рынок недвижимости замер

В Украине стабильно дешевеет недвижимость. По оценкам экспертов, за несколько месяцев квартиры с "вторички" подешевели на 1,5-2%.

Цены фиксируются в долларах и в результате девальвации гривни квартиры становятся дороже и продавцам приходится снижать стоимость, пишет Сегодня.

"Цены фиксируются в долларах, но расчеты производятся в гривне. Это означает, что те, кто был с гривной и хотел купить квартиру, такую возможность потерял. Если при курсе 8 грн за доллар квартиру можно было купить за 240 тыс. грн, то при курсе в 27 грн за такую же квартиру теперь уже нужно отдать 810 тыс. грн. У меня были в прошлом году клиенты, которые вдруг говорят: "нет, мы еще подождем, пока продавать не будем", - рассказывает риелтор Максим Бабуряк.

По словам председателя комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Эдуарда Бразаса, по итогам 2015-го спрос на рынке сократился на 30%. В 2016-м эксперты отмечают рост количество продаж.

На данный момент цены на первичном рынке стабильны, в то время как жилье на "вторичке" продолжает дешеветь. Основной спрос (80% сделок) - жилье в "недорогом" сегменте. По оценкам экспертов, "недорого" - это 25-30 тыс. грн за квадратный метр в новой квартире и до 40 тыс. грн - на "вторичке".

По данным одного из порталов недвижимости, в Днепропетровске, Хмельницком, Херсоне, Ровно, Ивано-Франковске, Запорожье и Черкассах в среднем стоимость упала на 500-600 долларов с начала года. Однокомнатные квартиры во Львове остались на прежнем уровне.

Максим Бабуряк прогнозирует: цены на вторичном рынке (в долларах) будут в 2017-м снижаться, на первичном - останутся стабильными. Стоимость квартир будет расти после того, как начнет активно развиваться экономика. "В следующем году нам обещают рост экономики, рост зарплат. Вот когда экономика оживится, цены и поползут вверх. Сейчас просто нет для этого никаких предпосылок. Кроме того, спрос сейчас будет падать, а предложение - нет. Люди пытаются сдать пустующие квартиры для того, чтобы самостоятельно не оплачивать дорогую коммуналку", - уверен Максим Бабуряк.

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