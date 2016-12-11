Пожар в доме профсоюзов в Ужгороде (ФОТО, ВИДЕО)

|В Ужгороде загорелось здание профсоюзов
Ужгороде загорелось помещение Закарпатского областного совета профсоюзов, на площади Народной. Из здания были эвакуированы работники.
Пресс-секретарь ГУ УДСНС Наталья Батыр сообщила, что возгорание началось в подвальном помещении. Сейчас эвакуированы 8 работников нижних этажей. Угрозы жизни или здоровью людей нет. По словам госпожи Натальи, предварительная причина пожара - возгорание бумажных изделий, хранившихся в подвальных помещениях.
Над ликвидацией работают спасательные подразделения.
Напомним, 1 декабря, совсем рядом от дома профсоюзов в Ужгороде горел следственный изолятор (ФОТО, ВИДЕО)