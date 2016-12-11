Как чешские монахи зарабатывают на пивоварении (ВИДЕО)
14.12.2016 (18:24)
В старинном монастыре установили современное оборудование для изготовления пива
В старинном монастыре установили современное оборудование для изготовления хмельного напитка
В старинном монастыре в городе Злив несколько лет назад установили современное оборудование для изготовления хмельного напитка.
Они теперь активно развивают свой бизнес.
Сначала монахи варили пиво маленькими партиями и не рассчитывали на большую прибыль. Но в этом году продажи резко возросли.