Как чешские монахи зарабатывают на пивоварении (ВИДЕО)

14.12.2016 (18:24)

В старинном монастыре установили современное оборудование для изготовления пива

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В старинном монастыре установили современное оборудование для изготовления хмельного напитка В старинном монастыре в городе Злив несколько лет назад установили современное оборудование для изготовления хмельного напитка.Они теперь активно развивают свой бизнес.Сначала монахи варили пиво маленькими партиями и не рассчитывали на большую прибыль. Но в этом году продажи резко возросли.