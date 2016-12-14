Потап рассказал о свадьбе с Настей Каменских

15.12.2016 (05:41)

Потап и Настя Каменских планировали сыграть свадьбу

На днях появилась информация, что Потап и Настя Каменских планировали сыграть свадьбу.

Потап пообщался с журналистами программы Зірковий шлях на канале Украина и дал эксклюзивный комментарий о его, возможно, сорванной свадьбе с Настей Каменских.

Не так давно в украинские СМИ попала информация о том, что, якобы в августе 2016 года Потап и Настя готовились к свадьбе. Но вскоре ее отменили из-за травмы Насти, которую она получила, неудачно прыгнув с парашютом.

Данную новость артист не подтвердил.

“Официальная информация, которую мы подавали последнюю – это то, что мы с Ириной Горовой развелись. Все остальное домыслы и журналистские выдумки. Когда я захочу поделиться своей личной жизнью, я обязательно расскажу журналистам вашей программы, что я влюблен в такую-то женщину. Я хочу на ней женится. И я вам расскажу“, – заявил рэпер.

Также журналисты программы смогли выяснить, почему Горовая и Потап до сих пор не сообщили восьмилетнему сыну Андрею об их разводе, который прошел еще два года назад.

Мы не объясняли вообще, потому что Леша всегда гастролирует, для него никогда не было момента – прям полноценна семья. У артистов, мне кажется, такого не бывает“ , – отметила Ирина.

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