Жестокое убийство на Закарпатье: Трое детей остались сиротами (ФОТО)

15.12.2016 (11:42)

Закарпатец жестоко убил свою сожительницу

В полицию м.Берегова поступило сообщение от местных медиков о том, что ими констатирована смерть женщины в доме, где она проживала.

Вскрытие тела показало у женщины многочисленные переломы ребер, разрыв печени и массивную внутреннее кровотечение. Стало понятно, что несчастная умерла насильственной смертью.

Делом занялись правоохранители. Расследованием этого тяжкого преступления руководил заместитель начальника следственного управления Закарпатской полиции Владимир Мага. И вскоре полицейские раскрыли это преступление.

Как выяснилось, 37-летняя потерпевшая проживала в м.Берегово с младшим на 12 лет сожителем, уроженцем смт.Королево Виноградовского района. Воспитывали троих детей.

В разговоре с полицейскими мужчина уверял, что в тот вечер его пьяную сожительницу привел с улицы какой-то незнакомец, а к утру она умерла. Где была и с кем, он не знает...

Однако в ходе следственно-оперативных мероприятий выяснилось, что все было не так. Потерпевшая с сожителем пришли вечером в гости к своим знакомым, где употребляли алкогольные напитки. В какой-то момент между подвыпившим супругами возникла ссора на почве ревности. Кто кого приревновал, неизвестно, однако 25-летний пьяный сожитель стал избивать женщину прямо на глазах у хозяев дома. Бил руками и ногами, не сдерживаясь...

Утолив свою ярость, мужчина вызвал такси и повез уже без сознания женщину домой. Таксисту сказал, что жена перепила и «отключилась» от водки...

Дома женщина так и не пришла в себя. Если бы убийца сразу же вызвал «скорую», ее еще можно было спасти. А так несчастная умерла от многочисленных повреждений внутренних органов и массивного внутреннего кровотечения.

Поняв, что натворил беды, убийца скрылся из дома к матери в Виноградовский район. А потом придумал версию для полиции о каком-то неизвестном, который привел жену домой...

Под давлением собранных правоохранителями доказательств убийца наконец признался в содеянном. Следователем Береговской полиции ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Решается вопрос об избрании фигуранту дела меры пресечения в виде содержания под стражей.

А трое малолетних детей теперь останутся сиротами ...

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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