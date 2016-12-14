Топ-10 лучших энергосберегающих решений для вашего дома

15.12.2016 (12:58)

Экономия: чем меньше мощность бытовой техники, тем лучше

Комфорт и экономия: реально ли совместить эти две задачи, если речь идёт о вашем собственном жилище? Узнайте, как сэкономить на оплате коммуналки и уменьшить сумму в квитанции.

Тепло недорого

Вопрос, как эффективно обогреть дом или квартиру и сохранить тепло ― один из самых актуальных для украинцев в этом году. Очередное повышение цен на центральное отопление, газ и электроэнергию заставили всерьёз задуматься об использовании энергосберегающих технологий. Как оказалось, если применять их правильно, коммунальные счета не будут вас расстраивать, и, вполне возможно, что вы сможете платить за коммуналку не больше, чем раньше, или даже меньше. Многие украинцы уже успели убедиться, что лучшие решения теплового вопроса — это теплосчётчики, утеплённые стены, герметично закрывающиеся окна и двери. Считайте сами.

Теплосчётчики. Современные механические или ультразвуковые счётчики на тепло с возможностью регулировать подачу горячей воды в батареи и отключать её полностью помогут уменьшить счёт на отопление от 50 до 70%.

Окна. Металлопластиковые окна повышают температуру внутри помещения на 1-2%.

Двери. Поставив качественную дверь, которая будет плотно прилегать и закрываться герметично, вы сможете повысить температуру в квартире на несколько градусов.

Стены. Утепление стен сохранит 15% тепла.

Электроэнергия: чем меньше мощность бытовой техники, тем лучше

Возможно, многих удивит тот факт, что эффективность бытовой техники зависит далеко не всегда от её мощности. Современная техника потребляет намного меньше электроэнергии, чем это было 20 лет назад, при этом её производительность значительно выше, чем у энергоёмких собратьев прошлого поколения. Берём калькулятор и считаем.

Холодильник. При классе энергоэффективности А+++, который считается самым высоким на сегодня, холодильник средней ёмкостью 190 л с морозильной камерой 72 л потребляет 132 кВт в год. Для сравнения, одна лампочка на 75 Вт, которая горит 5 часов в день, в течение года потребляет 135,05 кВт. Получается, что современный холодильник потребляет меньше, чем обычная лампочка…

Плита. Если раньше считалось, что газовая плита самая экономичная, то сейчас это вопрос спорный, ведь стоимость газа продолжает расти и, порой, затраты на газ выше, чем на электрику. А вот индукционная плита, в сравнении с электрической варочной поверхностью, экономит до 60% стоимости энергии, при этом уровень безопасности и качество приготовленной пищи выше.

Пылесос. Мощный агрегат, потребляющий 2100-2200 Вт, можно заменить на современный пылесос, которому нужно всего лишь 750 Вт. Если правильно выбрать модель, экономия электроэнергии может достичь 60% . Например, новинка от Rowenta безмешковый пылесос Silence Force Multi Cyclonic потребляет всего 750 W, при этом качество уборки такое же, как и с пылесосами, мощностью 2100-2200 W. Безупречный результат достигается благодаря инновационной двухфазной технологии очистки. В контейнер попадает 99% мусора и пыли, а оставшийся 1% задерживается трёхуровневым фильтром.

Вода: достаточно и доступно

Экономить – не означает ограничивать себя. Новые технологии позволяют расходовать необходимое для идеальной гигиены и комфорта количество воды. При этом их разработчики позаботились о том, чтобы вы перестали платить за бесхозяйственность. Подумайте об использовании таких проверенных трех устройств, как счётчики воды, аэраторы и смесители с датчиками.

Счётчики. Счётчики на горячую и холодную воду должны быть установлены в каждой квартире. Благодаря им вы не будете платить за воду, вытекающую из ржавых труб в подвале.

Аэраторы. Водосберегающие насадки на краны или так называемые аэраторы – это доступные приспособления, которые помогают сберечь до 60% воды. Рассеивая струю воды, вы сможете уменьшить её расход, сохранив собственный комфорт, следовательно, количество использованных кубов уменьшится.

Смесители с датчиками. Отличное решение для многодетных семей и тех, кто не привык вовремя закрывать краны – смесители с датчиками. Автоматическое закрывание крана в тот момент, когда вы намыливаете руки, ноги, голову, а также чистите зубы, позволит сохранить свыше 50% используемой воды.

Современный рынок изобилует энергосберегающими решениями. Вы можете выбирать премиальные или бюджетные варианты. Главное – помнить, что использование продукции no name может привести к псевдо экономии и лишним затратам, тогда как брендовые материалы, приспособления и техника ― это проверенное, гарантированное качество, которое всегда окупается.

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