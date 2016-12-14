Новая "минималка" - это новые высокие налоги (ВИДЕО)

15.12.2016 (13:45)

Выше "минималка" - выше и налоги

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Повышение минимальной зарплаты в Украине создает фискальные риски, согласились в НБУ. Предприниматели подсчитывают на сколько вырастут налоги. Больше новации коснутся бизнесменов 1-й и 2-й, которые платят за наемных работников зарплаты налоги, привязанные к размеру заработных плат.Минимальный страховой взнос за наемного работника с 1 января составит 704 грн - это почти в три раза больше, чем сейчас. А минимальная общая налоговая нагрузка на одного работника с трудовой книжкой составит 1184 гривны в месяц.