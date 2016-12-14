В Ужгород приехала необычная военная выставка (ФОТО)

15.12.2016 (17:38)

В Ужгород проходит необычная военная выставка

Задекорированные eкраинскими народными орнаментами ящики для патронов, полевые фляги, патроны, гранатометы, шлемы, футляры для тактических очков - это далеко не полный перечень того, что представлено на выставке "Военно-полевой арт" в Музее народной архитектуры и быта.

Среди экспонатов и мельница из ящиков для патронов, и оплетенные гранатометы, маскхалаты и те же ящики для патронов с невероятными вытынанками и даже ... портретом! Куклы-мотанки в камуфляжной форме и невероятной красоты сумки от... противогазов. Есть и тематические произведения: четыре картины отражают время года из-за праздников - Рождество, Пасха, Петра и Павла и Покрова. Всего здесь представлено около 150 экспонатов.

Автор идеи - боец ​​добровольного батальона "Золотые ворота" Павел Ротар. Мужчина рассказывает, что замысел вынашивал давно - еще с 2014 года до своей первой отправки на Восток. Тогда бойцы смотрели на него как на чудака: ходит и собирает ящики от патронов, нужен камуфляж и тому подобное. Впоследствии собратья уже и сами помогали собирать атрибуты для будущей экспозиции. Воплощали идею более 90 мастеров со всей Украины (и закарпатские), ибо, как шутит о себе господин Павел, "эти руки ничего не умеют".

Выставка уже побывала в Киеве, Львове, Житомире, Славянске, сейчас приехала в Ужгород и экспонируется в тринадцатый раз. За два года Павел Ротар намерен показать выставку всей Украине.

Продлится выставка до 16 января в Музее народной архитектуры и быта (домики).

Напомним в октябре, в Ужгороде проходила выставка военной техники (ФOTO)