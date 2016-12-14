Жозе Моуриньо встал на колени перед украинскими детьми (ВИДЕО)

15.12.2016 (19:13)

Жозе Моуриньо совершил трогательный поступок в Одессе

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В сети опубликовали короткий видеоролик, на котором главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо совершил трогательный поступок в Одессе.Перед матчем 6-го тура Лиги Европы против луганской "Зари" одиозный португальский наставник раздал автографы украинским детям, которые выводили футболистов на поле. При этом The Special One не постеснялся стать на колени, чтобы расписаться на бутсах у мальчиков.