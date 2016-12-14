На Закарпатье развернули почти двадцать пунктов обогрева

15.12.2016 (19:17)

На Закарпатье развернули 17 пунктов обогрева в трех районах

На Закарпатье работают пункты обогрева, где можно укрыться в сильные морозы. Над их открытием работают Госслужба по чрезвычайным ситуациям совместно с местными органами исполнительной власти.

В каждом районе действует местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Эти комиссии и решают, где и сколько пунктов обогрева надо открывать.

Сегодня на территории области (по состоянию на 17:00 15 декабря) действуют 17 пунктов обогрева в Межгорском, Раховском и Свалявском районах. Здесь люди могут согреться и выпить горячего чая, чтобы избежать проблем со здоровьем из-за морозной погоды. При необходимости в крае разворачивать новые пункты обогрева.

Адреса стационарных пунктов обогрева в Закарпатской области:

Раховский район

1. Раховская районная больница

м. Рахов, ул.Карпатская, 1

2. Городская больница

смт.Вел.Бичкив, ул. Грушевского, 108

3. Городская больница

пгт Ясиня, ул.Коцюбинского, 25

4. Городская больница

пгт Ясная Поляна

5. Участковая больница

с. Богдан, ул. Л., 495



6. Участковая больница

с. Верхне Водяное, ул. Макаренко, 8

7. Территориальный центр службы социальной защиты Раховского района

пгт Ясиня, ул. Освобождения, 112

Свалявский район

8. Центре реабилитации инвалидов

м. Свалява ул. Горная, 21



Межгорский район

9. Территориальный центр соц. обслуживания (дневное обслуживание)

смт.Мижгорье, ул. Ломоносова, 38

10. Отделение Территориального центра соц. обслуживания (дневное обслуживание)

с.Синевир, 938

11. Приемное отделение Межгорской райбольницы, (круглосуточное обслуживание)

пгт. Межгорье, ул.Воссоединения, 4

12. Приемное отделение Колочавская амбулатории, (круглосуточное обслуживание)

с. Колочава, ул.Шевченка

13. Отделение экстренной медицинской помощи (круглосуточное обслуживание)

с.Торунь, 486

14. Отделение экстренной медицинской помощи (круглосуточное обслуживание)

с.Изки, 147

15. Отделение экстренной медицинской помощи (круглосуточное обслуживание)

с.Новоселица 40

16. Отделение экстренной медицинской помощи (круглосуточное обслуживание)

с.Синевир, 1062

17. На территории ДПРЧ-4

смт.Мижгиря, ул. Коцюбинского, 14

В ДСНС Украины в Закарпатской области





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