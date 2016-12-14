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Украине официально отказали в статусе кандидата на вступление в Евросоюз

15.12.2016 (20:37)
ЕС не даст Украине военных гарантий или военной помощи
ЕС не даст Украине военных гарантий или военной помощи

Европейский Союз распространил официальное заявление, в котором подтверждается, что Украина не получит статуса кандидата на вступление.

Кроме того, ЕС не даст Украине военных гарантий или военной помощи. Соглашение об ассоциации не предоставит гражданам Украины право на жительство или работу в ЕС, а также не даст права на свободное передвижение ее граждан в ЕС.

"Соглашение подтверждает продолжение сотрудничества с Украиной в сфере безопасности, в частности предотвращения конфликтов и нераспространения оружия массового уничтожения, однако оно не содержит обязательств ЕС или его стран членов по предоставлению гарантий коллективной безопасности или другой военной помощи Украине", - говорится в документе.
В заявлении саммита ЕС также говорится, что соглашение об ассоциации не предоставит гражданам Украины право на жительство или работу в ЕС.

Европейский парламент перенес рассмотрение вопроса о предоставлении безвизового режима Украине на апрель 2017 года


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

15.12.2016 (22:54) / Кастрюля

Я три года не снимала кружевные трусики.((( У меня уже все чешется.И щиплет.Подскажите будь ласка кода буде безвизовый режим с ЕС?

15.12.2016 (23:09) / Читатель8

А с собачкой своей что ты делаешь?)))

15.12.2016 (22:09) / orbitre

Нас быдлоублюдков в очередной раз жестко поимели во все дыры и не заплатили за это ни одного пфеннига выход один - надеть кастрюли на голову, гордо поднять знамя с чёрной обезьянах и идти тусоваться на Евромайдана!

15.12.2016 (22:14) / русня сошла с ума

Выход один, отключит вату недоразвитую от инета, зачем лишнехромосомным пиндосские гаджеты, даешь лапти, щи и срать где попало!

15.12.2016 (21:57) / русня сошла с ума

Дебильность некоторых пуцкинососов поражает, вы там с одного инкубатора, дебилота руццкая?:) То гоните на вступление в ЕС, то радуйтесь, что не принимают, бомжи кацапские вы определитесь уже, а то как ваши мамаши наташи ведете себя :)Да и хрен с этим ЕС, главная задача дать люлей кацапскому убийце оккупанту:)

15.12.2016 (22:04) / kommandante

Смотри пердак не разорви на диване кацапам люлей даваючи,боевой петух

15.12.2016 (22:11) / русня сошла с ума

Могу тебе рыло разовать.

15.12.2016 (21:48) / kommandante

Красиво поимели кастрюлеголовых,не в первый и не в последний раз ,скакание по граблям- национальная забава хохлов

15.12.2016 (21:36) / kommandante

Зрада,сцуко,Путен веноват

15.12.2016 (21:58) / русня сошла с ума

Чо, опять вата дрочит на своего идола-пуцина?:)

15.12.2016 (21:16) / Роман Забзалюк

Это фальшивка.

15.12.2016 (21:39) / kommandante

Почитай на сайте ЕС ,а не в цензор нет

15.12.2016 (21:15) / ПЕТУХ АЛЕКСЕЕВИЧ

Кажется, кого-то поимели! Да, для сравнения: русские получают мультивизу года на три и без проблем ездят по Европе.

15.12.2016 (21:23) / Sultan Garden

Ага, щас, русские 25 лет просят безвиз, ну последнии два года уже не просят, ибо поняли, что в полной попе...

15.12.2016 (21:12) / ВУРДАЛАК ШЕВЧЕНКО

Все хорошо, прекрасная маркиза, и хороши хохлов дела. Но вам судьба, как видно из каприза, еще сюрприз преподнесла. Сгорел ваш дом с конюшней вместе, когда пылало все поместье. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.