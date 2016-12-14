Украине официально отказали в статусе кандидата на вступление в Евросоюз

15.12.2016 (20:37)

ЕС не даст Украине военных гарантий или военной помощи

Европейский Союз распространил официальное заявление, в котором подтверждается, что Украина не получит статуса кандидата на вступление.

Кроме того, ЕС не даст Украине военных гарантий или военной помощи. Соглашение об ассоциации не предоставит гражданам Украины право на жительство или работу в ЕС, а также не даст права на свободное передвижение ее граждан в ЕС.

"Соглашение подтверждает продолжение сотрудничества с Украиной в сфере безопасности, в частности предотвращения конфликтов и нераспространения оружия массового уничтожения, однако оно не содержит обязательств ЕС или его стран членов по предоставлению гарантий коллективной безопасности или другой военной помощи Украине", - говорится в документе.

В заявлении саммита ЕС также говорится, что соглашение об ассоциации не предоставит гражданам Украины право на жительство или работу в ЕС.

Европейский парламент перенес рассмотрение вопроса о предоставлении безвизового режима Украине на апрель 2017 года