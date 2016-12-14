Украине официально отказали в статусе кандидата на вступление в Евросоюз

|ЕС не даст Украине военных гарантий или военной помощи
Европейский Союз распространил официальное заявление, в котором подтверждается, что Украина не получит статуса кандидата на вступление.
Кроме того, ЕС не даст Украине военных гарантий или военной помощи. Соглашение об ассоциации не предоставит гражданам Украины право на жительство или работу в ЕС, а также не даст права на свободное передвижение ее граждан в ЕС.
"Соглашение подтверждает продолжение сотрудничества с Украиной в сфере безопасности, в частности предотвращения конфликтов и нераспространения оружия массового уничтожения, однако оно не содержит обязательств ЕС или его стран членов по предоставлению гарантий коллективной безопасности или другой военной помощи Украине", - говорится в документе.
В заявлении саммита ЕС также говорится, что соглашение об ассоциации не предоставит гражданам Украины право на жительство или работу в ЕС.
Европейский парламент перенес рассмотрение вопроса о предоставлении безвизового режима Украине на апрель 2017 года
Рейтинг: 7
Комментарии
Рейтинг: 3
Я три года не снимала кружевные трусики.((( У меня уже все чешется.И щиплет.Подскажите будь ласка кода буде безвизовый режим с ЕС?
Рейтинг: 0
А с собачкой своей что ты делаешь?)))
Рейтинг: 5
Нас быдлоублюдков в очередной раз жестко поимели во все дыры и не заплатили за это ни одного пфеннига выход один - надеть кастрюли на голову, гордо поднять знамя с чёрной обезьянах и идти тусоваться на Евромайдана!
Рейтинг: -7
Выход один, отключит вату недоразвитую от инета, зачем лишнехромосомным пиндосские гаджеты, даешь лапти, щи и срать где попало!
Рейтинг: -8
Дебильность некоторых пуцкинососов поражает, вы там с одного инкубатора, дебилота руццкая?:) То гоните на вступление в ЕС, то радуйтесь, что не принимают, бомжи кацапские вы определитесь уже, а то как ваши мамаши наташи ведете себя :)Да и хрен с этим ЕС, главная задача дать люлей кацапскому убийце оккупанту:)
Рейтинг: 5
Смотри пердак не разорви на диване кацапам люлей даваючи,боевой петух
Рейтинг: -4
Могу тебе рыло разовать.
Рейтинг: 7
Красиво поимели кастрюлеголовых,не в первый и не в последний раз ,скакание по граблям- национальная забава хохлов
Рейтинг: 8
Зрада,сцуко,Путен веноват
Рейтинг: -3
Чо, опять вата дрочит на своего идола-пуцина?:)
Рейтинг: -8
Это фальшивка.
Рейтинг: 5
Почитай на сайте ЕС ,а не в цензор нет
Рейтинг: 10
Кажется, кого-то поимели! Да, для сравнения: русские получают мультивизу года на три и без проблем ездят по Европе.
Рейтинг: -7
Ага, щас, русские 25 лет просят безвиз, ну последнии два года уже не просят, ибо поняли, что в полной попе...
Рейтинг: 11
Все хорошо, прекрасная маркиза, и хороши хохлов дела. Но вам судьба, как видно из каприза, еще сюрприз преподнесла. Сгорел ваш дом с конюшней вместе, когда пылало все поместье. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.